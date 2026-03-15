Incendio en local comercial de Heredia deja a un hombre con quemaduras

Imagen con fines ilustrativos de un bombero atendiendo un incendio el 3 de febrero del 2025.

Un hombre fue trasladado a un centro médico con quemaduras en su cuerpo la tarde de este domingo 15 de marzo en Heredia.

El suceso ocurrió durante un incendio en un local comercial de 35 metros cuadrados.

Según el reporte recibido por el Cuerpo de Bomberos a las 2:50 de la tarde de este domingo, el local siniestrado se encuentra en Mercedes Norte, Heredia, en Plaza Avellanas.

Bomberos trasladó cuatro unidades al lugar, sin embargo, cuando llegaron el fuego ya había sido controlado por usuarios presentes en la escena.

Trascendió que el incendio habría ocurrido en la cocina de un restaurante. El comercio presentó daños en 2 metros cuadrados de la estructura.