Accidentes

Incendio en local comercial de Heredia deja a un hombre con quemaduras

Al arribo de Bomberos, el fuego ya había sido controlado por transeúntes

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Por Roger Bolaños Vargas
Incendio en Guadalupe
Imagen con fines ilustrativos de un bombero atendiendo un incendio el 3 de febrero del 2025. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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