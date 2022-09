Hija de fallecido en Cambronero: ‘Llamamos al celular de mi papá y un cruzrojista nos dio la noticia’

Vernis Enrique Fallas decidió viajar hacia Santa Cruz, Guanacaste, en medio de las dudas.

Un hermano suyo cumplió años el fin de semana y este vecino de Desamparados, San José, quien falleció en la tragedia en Cambronero, pensó hasta el último momento si debía realizar el viaje.

Seidy Marcela Fallas, hija de Vernis, conversó con La Nación y mencionó que la noticia del fallecimiento de su padre se la dio un cruzrojista en una de las tantísimas llamadas que hicieron al teléfono celular de su papá.

“La tarde del sábado fue angustiante. Sabíamos que mi papá viajaría hacia Guanacaste y horas más tarde nos enteramos de lo que estaba pasando en Cambronero. A partir de ese momento, hicimos incontables llamadas al teléfono celular y fue hasta eso de las 6:30 a. m. que nos contestó un cruzrojista y nos dio la noticia”, mencionó a este rotativo Seidy Marcela.

Vernis Fallas tenía 66 años y era una persona jubilada. Padre de cinco hijos y también disfrutaba compartir con sus tres nietos. A pesar de estar pensionado, él seguía trabajando como sastre, oficio en el que se desempeñó por muchos años.

Según comentó su hija, él decidió salir hacia Guanacaste hasta el último momento.

“Yo no sé el por qué lo pensó tanto. No sé si era alguna corazonada, si quizás el clima lo ponía a pensar. No sé. Pero él no estaba decidido, incluso, el tiquete estaba a nombre de otra persona”, dijo Fallas.

Venis Enrique Fallas junto a su esposa Ana Cristina Vega. Fallas siempre tenía una cintamétrica a mano, era sastre. FOTO: Cortesía de la familia

Indignación con las autoridades

Combinado al dolor de la muerte, lo que tiene indignada a la familia Fallas Vega es que se autorizara la circulación por la ruta de Cambronero, pese a las intensas lluvias y la inestabilidad de los suelos.

Este domingo, en horas de la tarde, Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, negó haber sido él quien dio la orden de abrir el sábado el paso por Cambronero, en la ruta 1, pocas horas antes de que un derrumbe arrastrara un autobús y una moto, con un saldo fatal de nueve víctimas mortales.

Horas después de la tragedia, Amador difundió un video en el que dijo que el viernes había caído un deslizamiento en otro punto de la carretera y el sábado en la mañana el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no había terminado de limpiarlo. “Solicité que por favor terminaran lo antes posible”, afirmó en ese momento.

Agregó que el pasó se abrió a la 1:30 p. m. y que el accidente ocurrió a las 4:30 p. m. a 10 km de San Ramón, en un punto conocido, coloquialmente, como Las Cataratas.

“Como familia, estamos indignados con la decisión que tomaron las autoridades. Viendo lo que pasaba en la zona, momentos antes del accidente uno se pregunta: ¿Por qué abrieron el paso?, ¿por qué si llovía tanto no volvieron a cerrar? No sé, pero las condiciones no estaban dadas, considero que está tragedia se pudo evitar”, mencionó Fallas.

Según Mauricio Batalla, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), un “recorrido visual” determinó que la ruta estaba “bien”.

La familia Fallas Vega velará este lunes a su padre, en Desamparados.