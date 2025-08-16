Grave accidente entre automóvil y tráiler deja cinco heridos

Un grave choque entre un automóvil liviano y un tráiler en Vuelta los Morales, en San Juan de Naranjo, provocó que cinco personas quedaran prensadas en la estructura metálica accidentada.

La aparatosa colisión ocurrió poco antes de mediodía, cuando la Cruz Roja Costarricense recibió el reporte y movilizó una unidad básica, una de rescate y otra de soporte avanzado.

En el lugar, los socorristas extrajeron y valoraron a los cinco pacientes, tres de los cuales se encontraban en condición crítica, mientras que dos más estaba en condición urgente. Al ser la 1 p. m. los cruzrojistas seguían trabajando en la escena.

Finalmente, a la 1:40 p. m., el socorrista Alejandro Molina, coordinador operativo de la Cruz Roja, explicó que dos pacientes críticos fueron trasladados al hospital de San Ramón, el tercero, al hospital de San Rafael de Alajuela.

Por su parte, los dos pacientes en condición urgente fueron llevados al hospital de Grecia.

De momento se desconocen las causas del accidente.