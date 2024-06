Equipo de rescate continúa búsqueda de niño desaparecido en poza de Cartago

El equipo de rescate de la Cruz Roja continúa este lunes la búsqueda de un niño de ocho años que desapareció desde la mañana del sábado en una poza de Pejibaye, en Jiménez de Cartago.

Según la Cruz Roja, en el operativo intervienen 10 cruzrojistas y cuatro vehículos de emergencia. También participan vecinos, kayakistas, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras entidades.

Mauricio Mendoza, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, indicó que buzos inspeccionaron la poza la mañana de este lunes mientras personas en kayaks revisaron el caudal del río. El ICE, por su parte, utiliza un bote para buscar en el embalse.

Mendoza indicó que el río al que pertenece la poza tiene muchos lirios, lo que aumenta la posibilidad de que el niño esté bajo ellos. Al parecer, el menor estaba con otras personas cuando decidió caminar sobre unas piedras del río; sin embargo, perdió el equilibrio y cayó al agua. Otro menor intentó ayudarlo, pero no tuvo éxito.

El coordinador operativo recomendó no dejar a los menores solos en ríos, piscinas o mares, y no confiar en la apariencia tranquila del agua, ya que podría haber corrientes fuertes no visibles desde la superficie.

Además, manifestó que en época lluviosa, si se observa lluvia en otras zonas, es mejor salir del río para evitar una posible cabeza de agua.

Fin de semana violento

La Cruz Roja reportó que durante el pasado fin de semana se realizaron 91 traslados de pacientes en condición delicada a centros médicos.

Siete casos fueron por agresiones con armas, 16 por colisiones y vuelcos, dos por atropellos, uno por urgencia traumática, tres por caídas, tres por intoxicación, uno por quemaduras, uno sin determinar y 58 por casos médicos.

Además, se registraron 20 decesos durante el mismo lapso: 11 por ataques con armas, dos por accidentes acuáticos, uno por atropello, tres por vuelcos, uno por caída y dos sin determinar.

