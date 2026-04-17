Emergencia en San Rafael de Escazú: hombre fallece tras descarga eléctrica en un árbol

Un hombre falleció tras sufrir una descarga eléctrica cuando estaba realizando un trabajo en un árbol cerca del tendido eléctrico

Un hombre falleció la mañana de este viernes tras sufrir una descarga eléctrica, mientras se encontraba en un árbol a unos 15 metros de altura, en San Rafael de Escazú.

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, reportaron que a la llegada del personal de emergencias, el hombre se encontraba suspendido y en apariencia inconsciente. Además presentaba quemaduras producto de la descarga.

Tras llegar hasta donde se encontraba el hombre, los paramédicos lo declararon sin signos vitales.

La atención implicó la movilización de cinco vehículos de emergencia, entre unidades de rescate, ambulancias de soporte básico y avanzado y personal operativo especializado.

Cruz Roja atendió una emergencia en el sector de Guachipelín de Escazú, donde un hombre sufrió quemaduras provocadas por una descarga eléctrica.

De momento no ha trascendido la identidad del hombre, ni las labores que se encontraba realizando al momento de sufrir la descarga.

El sitio donde se encuentra el árbol, donde permanecía el ahora fallecido, hay una importante cantidad de tendido eléctrico de alta tensión.