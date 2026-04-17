Accidentes

Emergencia en San Rafael de Escazú: hombre fallece tras descarga eléctrica en un árbol

Cruz Roja y Bomberos atendieron emergencia en Guachipelín de Escazú

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Por Patricia Recio
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Un hombre falleció tras sufrir una descarga eléctrica cuando estaba realizando un trabajo en un árbol cerca del tendido eléctrico (Alonso /Alonso Tenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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