Accidentes

Dos fallecidos y dos personas delicadas tras choque entre motos en Carrillo de Guanacaste

Bomberos de la Estación de Filadelfia, en Guanacaste, recibieron el reporte de que una de las dos motos se encendió en llamas

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Por Roger Bolaños Vargas
Dos fallecidos y dos personas delicadas tras choque entre motos en Carrillo de Guanacaste
Dos personas perdieron la vida en el lugar de la colisión. (Bomberos/Bomberos)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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