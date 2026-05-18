Dos fallecidos y dos personas delicadas tras choque entre motos en Carrillo de Guanacaste

Dos personas perdieron la vida en el lugar de la colisión.

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas de gravedad la noche de este domingo 17 de mayo, luego de que dos motocicletas chocaran en Palmira de Carrillo, en Guanacaste.

El suceso ocurrió minutos después de las 7:30 de la noche en vía pública. Según el reporte recibido por la Estación de Bomberos de Filadelfia, Guanacaste, recibieron el reporte de que una motocicleta se estaba incendiando.

Al llegar al lugar, bomberos y socorristas de la Cruz Roja ubicaron una moto envuelta en llamas, dos personas sin vida y otras dos fueron atendidas y trasladadas en condición roja.

Una de las personas fallecidas presentaba quemaduras en el 60% del cuerpo.

De momento se desconocen los motivos de la colisión y la identidad de los implicados.