Con amor, lágrimas y solidaridad honran a Gael, el niño que murió al caerle un árbol

El pequeño de cuatro años, identificado como Ángel Gael, quien falleció el jueves luego de que un enorme árbol le cayera a él y a su mamá, fue honrado este viernes con mucho amor, lágrimas y solidaridad por parte de familiares y vecinos que se reunieron en el parque Los Sauces, unos 300 metros al este de la basílica de El Tejar, El Guarco, en Cartago, donde ocurrió el incidente.

El encuentro de solidaridad lo organizó Marta Barahona Navarro, vecina de la familia de Gael, para honrar al niño y expresar apoyo a la familia. Un altar, con muchos globos, es el recuerdo de quien fuera la luz de ese hogar donde era el único hijo y nieto.

“Mi hija y mi nieto venían del kínder y me imagino que quiso cruzar el parque para irse por la acera y cortar camino, porque estaba lloviendo muy fuerte, con mucho viento. Mi hija traía a mi nieto en un coche cuando ese pinche árbol les cayó encima”, contó el jueves a La Nación el abuelo del niño, Greivin Vargas Barahona.

Marta Barahona Navarro declaró que el propósito el homenaje en el parque “es transmitir un mensaje de apoyo a los padres, haciéndoles saber que no están solos en este difícil momento. Estamos pensando ponerle el nombre Gael al pasillo que hay aquí en el parque, porque tantas veces él pasó por acá”.

El homenaje fue posible gracias a que “entre varias vecinas de Los Sauces nos organizamos para poner los materiales como globos, candelas, cintas, entre otros, para recordarlo con mucho amor. Los papitos se deben de sentir muy privilegiados de tener un angelito en el cielo y como mamá me uno al dolor por esa pérdida”, comentó.

Familiares, vecinos y compañeritos del pequeño se congregaron, portando globos blancos como símbolo de amor y recuerdo. Foto: Keyna Calderón.

Poco a poco, los vecinos y amigos comenzaron a llegar al altar. Entre ellos se encontraban compañeritos de Gael de su kínder y hasta su maestra. La mayoría de las personas lucían camisetas blancas, a juego con los globos del mismo color que llevaban en sus manos.

Sin embargo, también hubo globos celestes. Pero lo que realmente llamó la atención fue el gesto solidario de los compañeros de Gael y maestras del Cen-Cinái, quienes llevaban lazos en señal de apoyo y solidaridad hacia la familia.

“Tantas veces he traído a mis hijos a jugar a este lugar y que ocurra algo de esta magnitud, como papás, sentimos mucho temor. Mientras aquí no corten estos árboles no pienso volver a traer a mis hijos de 2 y 5 años a exponerlos a una tragedia como esta. No deseo ni pensar en lo que debe de estar pasando la mamá porque de imaginarme siento un dolor en el pecho”, dijo Ana María Monge, quien asistió al homenaje con sus hijos.

En un gesto lleno de emotividad, la comunidad se unió para honrar la memoria de Gael y transmitir su solidaridad a la familia en este momento de profundo dolor. Foto: Keyna Calderón.

A las 11 a. m., casi un centenar de personas elevaron sus plegarias en honor a Gael, rezando un Padre Nuestro y un Ave María.

El velatorio de Gael se llevará a cabo este viernes por la noche en su residencia en la urbanización Jardines de Agua Caliente. Su funeral está programado para este sábado a las 11 a. m. en la Basílica de Tejar. Luego, su cuerpo será trasladado al Cementerio General de Cartago para su descanso final.

Quienes deseen colaborar económicamente con la familia en los gastos funerarios, pueden hacerlo a través de una transferencia Sinpe al teléfono 63215953, a nombre de Viviana Vargas Cisneros.

Amigos, familiares y miembros de la comunidad continúan llegando para rendirle un último tributo al pequeño. Foto: Keyna Calderón.

Según don Greivin, el árbol que provocó la muerte de su nieto y dejó heridas graves a su hija ya había sido reportado desde el año pasado por varios vecinos de El Tejar de El Guarco.

Además, existen otros tres árboles de casi cuatro décadas que se encuentran en un estado avanzado de deterioro debido a su antigüedad.

Así consta en una carta enviada el 25 de octubre del 2022 por varios vecinos al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), específicamente a la oficina regional de Cartago, en la cual expresaron lo siguiente:

“Por este medio solicitamos una inspección de cuatro árboles de pino que evidencian estar totalmente secos. Dichos árboles se encuentran en la esquina noreste del parque de Los Sauces, en El Tejar de El Guarco. El interés final es talarlos por el peligro que representan y previniendo que en cualquier momento puedan caer por el estado en que se encuentran. Agradecemos mucho la atención de la presente. Quedamos atentos”.

El documento lo compartió un vecino de la zona identificado como William Piedra Cerdas. Foto: Keyna Calderón.

Por su parte, la Municipalidad de El Guarco informó este viernes, mediante un comunicado de prensa, que llevarán a cabo inspecciones en los árboles del parque y de todo el cantón para evitar otro incidente tan grave como el que ocurrió el jueves con Gael, luego de que un enorme árbol le cayera encima a él y a su mamá en el parque Los Sauces, El Tejar de El Guarco, Cartago.