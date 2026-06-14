Choque frontal entre motocicletas deja un fallecido y dos heridos; una de las motos se incendió

Un violento choque frontal entre dos motocicletas dejó un fallecido y dos heridos en Ticabán de Pococí. El OIJ investiga las causas del accidente.

Un choque frontal entre dos motocicletas dejó como saldo un hombre fallecido y dos heridos la mañana de este domingo en la comunidad de Ticabán, en La Rita de Pococí, Limón.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió poco después de las 6 a. m.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que la víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido confirmada, viajaba en una motocicleta que, por causas bajo investigación, colisionó de frente contra otra en la que se desplazaban dos hombres identificados con los apellidos Villalta, de 42 años, y Hernández, de 39.

El OIJ agregó que una de las motocicletas se incendió a raíz del impacto y que el fallecido también sufrió quemaduras producto de las llamas.

Los ocupantes del otro vehículo fueron trasladados a centros médicos para recibir atención. Uno de ellos fue llevado al Hospital de Guápiles y el otro al Hospital Calderón Guardia.

Las circunstancias que provocaron el accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.