Accidentes

Choque frontal entre motocicletas deja un fallecido y dos heridos; una de las motos se incendió

La víctima mortal sufrió quemaduras

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un oficial de fuerza pública con conos en la vía
Un violento choque frontal entre dos motocicletas dejó un fallecido y dos heridos en Ticabán de Pococí. El OIJ investiga las causas del accidente. (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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