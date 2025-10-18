Choque en Circunvalación deja un niño de 4 años y un adulto heridos de gravedad

La Cruz Roja atendió a las 6 de la mañana de este sábado 18 de octubre una colisión entre un vehículo liviano y un camión, que dejó como saldo un adulto y un niño gravemente heridos.
