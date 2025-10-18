Choque en Circunvalación deja un niño de 4 años y un adulto heridos de gravedad

La Cruz Roja atendió a las 6 de la mañana de este sábado 18 de octubre una colisión entre un vehículo liviano y un camión, que dejó como saldo un adulto y un niño gravemente heridos.

El accidente ocurrió en Circunvalación, en el sector de San Sebastián, cerca del Pequeño Mundo. La emergencia fue atendida por tres ambulancias y un vehículo de rescate.

Tras la colisión contra el camión, el vehículo liviano se volcó sobre su costado izquierdo, por lo que su estructura resultó gravemente afectada.

En consecuencia, al llegar al lugar, los socorristas atendieron a un hombre de 31 años prensado. También resultó herido un niño de 4 años.

Ellos fueron estabilizados y trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios y Hospital de Niños, respectivamente.