"El muchacho que falleció estaba atrás conmigo. El vehículo no percató de los conos de seguridad y venía a mucha velocidad. Fue cuando nos impacto por detrás. Ahí fue donde agarró al compañero de nosotros que es el fallecido (...) el compañero traía la caja de herramientas cuando yo percato que el vehículo no frenó ni percato los conos de emergencia lo que hice fue hacerme a un lado y el compañero no pudo esquivar el golpe", manifestó.