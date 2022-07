Camión de ayuda humanitaria por ciclón Bonnie cayó a río Niño en Upala

El río Niño, en San José de Upala, se desbordó debido a las incesantes lluvias.

Un camión de ayuda humanitaria que se movilizó al cantón de Upala para brindar colaboración en el marco de la emergencia por la tormenta tropical Bonnie cayó este sábado al río Niño, ubicado en el distrito de San José. Al momento del incidente, el vehículo realizaba recorridos por comunidades afectadas.

No hubo ninguna víctima de gravedad, no obstante, los pasajeros fueron trasladados a un centro médico para ser evaluados. Al momento del accidente, en el camión viajaban once personas, entre ellas nueve voluntarios, el periodista Christian Fallas de Repretel y un camarógrafo de esa televisora.

Al parecer, el incidente habría ocurrido debido a que el puente que intentaron cruzar, hecho con alcantarillas y sin barandas, estaba cubierto por el agua, lo que dificultaba la visibilidad de la carretera. En algún momento el camión marca Mercedes Benz, conocido como “unimog”, se acercó demasiado a la orilla del puente y uno de sus lados se resbaló hacia el río.

Aunque el automotor y todos sus pasajeros cayeron al cauce, estos lograron salir por sus propios medios. El camión quedó cubierto por el agua, como se aprecia en las fotografías.

Vecinos reportaron que a pesar de que la tormenta tropical Bonnie no causó una gran afectación, sí se han contabilizado fuertes precipitaciones que ocasionaron el desbordamiento de ríos. No obstante, dichas inundaciones también podrían ser causadas por la estación lluviosa que impera en la zona norte durante el mes de julio.

Como se aprecia en la imagen, el vehículo quedó consumido en el agua del río Niño.