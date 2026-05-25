Accidente aéreo en Sarapiquí: hombre muere tras caída de avioneta fumigadora en finca

El piloto de la avioneta murió tras el impacto en tierra.

Una avioneta fumigadora se precipitó a tierra la mañana de este lunes, lo que provocó la muerte del hombre que viajaba en la aeronave.

La emergencia ocurrió en en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia, específicamente en finca Los Mejías, ubicada unos 800 metros al norte del Banco Nacional.

La Cruz Roja y Bomberos movilizaron unidades hacia el sitio para atender el incidente.

“El personal cruzrojista hace la valoración de un adulto el cual se encuentra sin signos vitales. Procedemos con la extracción del mismo y la entrega de la escena a los cuerpos policiales”, explicó Cristian Quesada, paramédico de la Cruz Roja.

La avioneta cayó en una finca en Sarapiquí. (Bomberos/Bomberos)

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.