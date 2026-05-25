Accidentes

Accidente aéreo en Sarapiquí: hombre muere tras caída de avioneta fumigadora en finca

Una avioneta fumigadora se precipitó a tierra este lunes en Puerto Viejo de Sarapiquí. Cruz Roja y Bomberos atienden la emergencia en el sitio.

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Por Yucsiany Salazar
El piloto de la avioneta murió tras el impacto en tierra.
El piloto de la avioneta murió tras el impacto en tierra. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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