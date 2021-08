Abogado narra odisea en ruta 32: ‘Ángeles que envía mi mamá a cuidarme me salvaron del derrumbe’

Derrumbe en ruta 32 Debido a los deslizamientos un tráiler sufrió daños de consideración. Foto cortesía

“No fallan los cinco mil ángeles que me envía mi mamá para cuidarme. Mi carro sufrió una pequeña embestida en una posible tragedia pasando el cerro Zurquí, y aquí estoy contando la historia. Dios es bueno siempre”.

El abogado penalista Eduardo Barboza Orias inició de esa manera su narración como testigo de uno de los momentos más dramáticos que ha pasado en su vida, al estar este miércoles dentro de uno de los vehículos que sufrió daños producto de los derrumbes en la ruta 32 que comunica San José con Limón, debido a las fuertes lluvias.

El carro en el cual viajaba el litigante sufrió daños leves, pero otros sufrieron destrucción en la carrocería por el impacto del barro y las piedras. En la emergencia que se produjo el miércoles alrededor de la 3 p. m. no se reportó de que alguna persona sufriera lesiones de consideración.

El siguiente es un extracto de la descripción hecha por Eduardo Barboza: “Iba para Limón con mi chofer (Gustavo Corrales). Después de que pasamos el puente del río Sucio fue cuando empezó a venir un aguacero, pero desmedido. Era una cantidad de agua desmedida la que caía en la carretera.

“En el último tramo después del teleférico ya llegando al cruce de Río Frío, nosotros estamos parqueados ahí porque había un derrumbe delante.

“El chofer está tomando fotos y videos de una caída de agua. Era una exageración la que caía. Me dice: ‘ahorita va a pasar algo aquí, vámonos’ y le digo: ‘aguante un toque’. Ya adelante cayó uno y fue cuando de repente se viene el terraplén.

“Delante iba un tráiler, cuando vemos que se viene la tierra, lo arrastra y lo tira por allá. La tierra se vino a la izquierda, o sea pasó la mitad de la carretera y se llevó el tráiler que va para Limón.

En eso se viene otro terraplén y nos golpea el carro y se lo lleva hasta la cuneta. Mi carro es chiquitito. Es un Range Rover pequeño. Nosotros nos quedamos desconcertados, con mucho miedo pues era una total impotencia.

“Cuando para, yo me tiré, pero el chofer se quedó atrapado. No se podía soltar. La tierra cayó por el lado de él. Está muy asustado porque no hay forma de detenerlo (el carro) porque el barro se lo está llevando hacia la orilla.

“El chofer se quedó atrapado. En eso salieron un montón de personas, de esas que aparecen ahí no sé de dónde y movemos el carro. Lo quitamos de donde va con la tierra, le damos vuelta y jalamos para atrás. Tal vez fueron los ángeles que me envió mi mamá a cuidarme.

“En eso empezaron a seguir más derrumbes. Esa montaña daba la impresión de que se estaba cayendo”.

El abogado dijo que debido a que era imposible seguir el camino hacia Limón y como el carro no sufrió daños serios decidieron devolverse hacia San José y la mañana de este jueves continuaron el viaje a Limón, por la carretera de Turrialba.