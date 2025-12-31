Abríguese bien: así estará el clima en cada región de Costa Rica esta noche de fin de año

Viento, frío y lluvias marcarán la noche del 31 de diciembre. El IMN dio su pronóstico por regiones para la despedida del 2025.

Este miércoles por la noche, cuando miles de personas en Costa Rica se preparen para recibir el Año Nuevo, el país vivirá condiciones climáticas muy variables según la región.

La meteoróloga Gabriela Chinchilla, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), explicó a La Nación que se espera para esta noche.

En la región Caribe y la Zona Norte, la nubosidad aumentará conforme avance la noche, especialmente en áreas montañosas y llanuras. Se espera cielo parcial a totalmente nublado con probabilidad de lloviznas ocasionales, aunque no se anticipan aguaceros fuertes.

En sectores fronterizos del norte y en la costa, la nubosidad será menor, pero no se descartan precipitaciones débiles. El IMN recomendó ubicarse en zonas techadas si se presenta lluvia.

La provincia de Guanacaste vivirá una noche despejada, pero con vientos alisios muy intensos. Se esperan ráfagas de entre 80 y 100 km/h desde Liberia hacia el norte, incluyendo zonas como La Cruz. En el resto de Guanacaste, las ráfagas se mantendrán entre 40 y 60 km/h. Se aconsejó evitar ubicarse bajo árboles o estructuras inestables.

El Pacífico Central y el Pacífico Sur experimentarán un cambio de año tranquilo y sin precipitaciones. El cielo se mantendrá parcialmente nublado sin condiciones adversas destacables.

En el Valle Central, las condiciones serán mixtas. Zonas como Cartago, el norte de Heredia y otras áreas montañosas presentarán vientos fuertes y posibles lloviznas leves. Se recomienda abrigarse debido a las temperaturas frías. En sectores como Alajuela, Grecia y Naranjo, el ambiente será menos frío, pero con ráfagas intensas.

Para todas las regiones expuestas a viento fuerte, el IMN advirtió sobre la sensación térmica baja y el riesgo de caída de ramas u objetos, por lo que aconsejó evitar la exposición directa.