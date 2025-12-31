Sucesos

Abríguese bien: así estará el clima en cada región de Costa Rica esta noche de fin de año

El IMN pronostica vientos fuertes, frío y lloviznas para la noche de este 31 de diciembre en Costa Rica, conozca el clima por región.

Por Silvia Ureña Corrales
Frente frío
Viento, frío y lluvias marcarán la noche del 31 de diciembre. El IMN dio su pronóstico por regiones para la despedida del 2025. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

