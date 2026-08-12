Sucesos

Abogado de Diablo se refirió al encuentro que tuvo su cliente con la DEA

El defensor también aprovechó para indicar que Alejandro Arias Monge está en malas condiciones alimenticias

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Por Christian Montero y Marianela Arias Vilchez

Cristian Rodríguez, abogado de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, confirmó que personal de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se reunió con su cliente el pasado 27 de julio.








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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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