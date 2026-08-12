Abogado de Diablo se refirió al encuentro que tuvo su cliente con la DEA

Cristian Rodríguez, abogado de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, confirmó que personal de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se reunió con su cliente el pasado 27 de julio.

Rodríguez indicó que el fondo de esa conversación no lo ha podido discutir con Arias, porque no han podido hablar de manera fluida. El defensor no descartó la posibilidad de que ocurran más acercamientos de la DEA, pero reiteró que tiene que hablar con su defendido.

“Es que ese es el problema, no he conversado con él sobre ese punto en específico. Y cuando yo voy a Máxima (Seguridad), la comunicación es increíblemente complicada. Es por medio de un auricular, no sabemos si me escucha o no me escucha. Tiene que haber cierta privacidad en lo que nosotros conversamos, y ahí no tenemos esa privacidad, entonces no podemos conversar sobre algunos temas”, expresó el abogado defensor.

Cristian Rodríguez, abogado de alias Diablo, confirma que solicito trasladar a su cliente para ampliar la indagatoria sobre el caso Colorado

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, fue trasladado la mañana de este miércoles desde el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, hasta los Tribunales de San José para ampliar la indagatoria sobre el caso Colorado, por lavado de activos. La movilización se dio bajo un fuerte operativo de seguridad.

Rodríguez señaló que él solicitó trasladar a su cliente para ampliar la indagatoria sobre ese expediente, en el que se investiga si la organización liderada presuntamente por Diablo se dedicó, entre 2020 y 2023 a la compra y engorde de ganado bovino y bufalino como una de sus principales formas de legitimación de capitales.

Malas condiciones alimentarias

Además del avance en esa causa judicial, el abogado manifestó que Diablo está mal alimentado, al igual que los demás privados de libertad.

“Hay cosas que no son correctas. No son correctas ni para Alejandro, ni para el resto, porque en general están siendo tratados de forma desigual, y hay muchas situaciones, hasta, por ejemplo, la alimentación, que creo que cualquier ciudadano en Costa Rica le da mejor comida a su perro que lo que están recibiendo los internos”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez indicó que se han logrado ciertos avances para que se respeten los derechos de su cliente a través de la introducción de una queja, pero que aún están trabajando porque hacen falta “muchísimas cosas”.

Detención de Diablo

Alejandro Arias Monge fue detenido el pasado 24 de julio, en Río Frío de Sarapiquí, tras un enfrentamiento entre miembros de su grupo delictivo y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que dejó como saldo cinco personas heridas.

En ese operativo también fue capturado Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, considerado el sucesor de Diablo, y otro sospechoso, identificado con el alias de Coco Guácimo y de apellido Ríos Oconitrillo, quien murió durante el operativo al ser abatido por oficiales tácticos.