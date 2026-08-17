Sucesos

Abogado Cristian Arguedas queda libre y debe pagar millonaria fianza

Resolución se conoció este lunes.

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Por Christian Montero
Cristian Arguedas en una imagen del 2020, cuando se allanó Casa Presidencial por presunto mal manejo de datos sensibles del Caso UPAD. (Jose Cordero)







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Cristian Arguedas abogado detenido
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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