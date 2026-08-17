Abogado Cristian Arguedas queda libre y debe pagar millonaria fianza

El Tribunal Penal en Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó un cambio de medida cautelar para el abogado Cristian Arguedas, investigado por un presunto soborno a la jueza que tramita la audiencia de medidas cautelares del Caso Riverside.
El resultado se dio a conocer hace pocos minutos, tras resolver un recurso de apelación presentado por Federico Campos, defensor de Arguedas.
La nueva disposición ordena al penalista firmar una vez a la semana ante el juzgado, tiene impedimento de salida del país, no debe tener contacto con la ofendida ni con testigos y debe pagar una caución real, es decir, una fianza de ¢250.000.000.
Además, el litigante tampoco puede entrar a la ciudadela León XIII donde vive la jueza que lo denunció y, de acuerdo con la resolución, se redujo el plazo de las medidas cautelares de seis a tres meses.
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