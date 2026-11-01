A las puertas del juicio por femicidio, tía de Mónica Chaves exige justicia para cerrar el duelo: ‘Los niños lloran por su mamá al dormir’

El juicio contra un hombre de apellidos Solano Solano, acusado del presunto femicidio de Mónica Chaves Solano, una joven madre de 25 años en un parque infantil de Blanquillo de Oreamuno, Cartago, comenzará este lunes 2 de noviembre, a las 8 a. m., en el Tribunal Penal de Cartago.

El debate está programado del lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre y busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Mónica, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del domingo 10 de agosto de 2025.

La víctima era madre de dos niños y vivía en la misma comunidad donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con la investigación judicial, el principal sospechoso es su pareja sentimental, un hombre de apellidos Solano Solano, quien fue detenido dos días después del hallazgo.

Mónica trabajaba como técnica en Salud Ocupacional en el Parque Industrial de Cartago y tenía entre sus proyectos continuar estudiando para abrir un salón de belleza.

Viviana Solano Brenes, tía materna de la víctima, recordó a su sobrina como una mujer dedicada a sus hijos.

“Ella era muy coqueta, amorosa, alegre y luchadora para sus hijos que actualmente tienen 9 y 7 años, los niños quedaron conmigo gracias a Dios”, expresó.

Mónica Chaves Solano era madre de dos niños de 6 y 8 años. (Facebook/Redes sociales)

Solano expresó que la familia espera obtener justicia y poder avanzar en el duelo. “Queremos que se haga justicia por mi sobrina para vivir un duelo en paz”, afirmó.

La mujer, quien será una de las testigos del juicio, contó que la familia comenzó a preocuparse cuando Mónica no regresó a su vivienda a la hora acostumbrada.

“Yo me di cuenta de lo que pasó (del femicidio) a las 8:00 am del domingo que me llamaron para decirme que encontraron un cuerpo de una mujer en el parque y que sospechaban que era mi sobrina”, relató.

El cuerpo de Mónica fue localizado por una vecina que transitaba por un parque infantil de Blanquillo. La joven presentaba heridas provocadas con arma blanca en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el abdomen y la pelvis.

Según la información suministrada sobre el caso, el ataque habría ocurrido la noche anterior al hallazgo, aproximadamente a las 11 p. m.

Desde entonces, la familia ha tenido que afrontar las consecuencias de la muerte de Mónica, especialmente sus dos hijos, quienes quedaron bajo el cuidado de su tía.

“Tengo a los chiquitos con psicólogo porque lloran por su mamá al dormir y son víctimas de bullying de parte de algunos niños entonces es aún más difícil para ellos”, manifestó.

Sospechoso fue detenido cuando llegó al OIJ a denunciar un robo

El acusado fue detenido el martes 12 de agosto de 2025, cuando acudió a la sede del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago para denunciar un supuesto asalto del que habría sido víctima.

Según informó La Nación en aquel momento, el hombre proporcionó un nombre y apellidos distintos a los suyos cuando se presentó ante los investigadores.

Mónica Chaves, una joven madre de 25 años que fue asesinada. El sospechoso es un sujeto de apellido Solano, de 24 años. (OIJ/Cortesía)

Sin embargo, los agentes judiciales ya lo tenían identificado como sospechoso del homicidio de Mónica, por lo que procedieron a detenerlo.

Ese mismo día, el OIJ allanó la vivienda del imputado, ubicada en San Blas de Cartago. Durante la diligencia, realizada con apoyo de la Unidad Canina y otros equipos policiales, se decomisó ropa ensangrentada.

En agosto de 2025, el Juzgado Penal de Cartago le impuso un año de prisión preventiva.

La Fiscalía también informó entonces que investigaba al sospechoso por presunta simulación de delito, suplantación de identidad y robo agravado.