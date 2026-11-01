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Sucesos

A las puertas del juicio por femicidio, tía de Mónica Chaves exige justicia para cerrar el duelo: ‘Los niños lloran por su mamá al dormir’

Juicio contra un hombre de apellido Solano comenzará este lunes 2 de noviembre. La tía de la víctima, quien quedó a cargo de sus dos hijos, espera que el proceso permita a la familia avanzar en su duelo

Mónica Chaves
Mónica Cháves Solano, madre de dos niños, fue encontrada sin vida el 10 de agosto de 2025 en un parque infantil de Blanquillo de Oreamuno, Cartago. El juicio contra el sospechoso de asesinarla comenzará este lunes 2 de noviembre. Viviana Solano

Cristian Mora y Keyna Calderón, corresponsal

El juicio contra un hombre de apellidos Solano Solano, acusado del presunto femicidio de Mónica Chaves Solano, una joven madre de 25 años en un parque infantil de Blanquillo de Oreamuno, Cartago, comenzará este lunes 2 de noviembre, a las 8 a. m., en el Tribunal Penal de Cartago.

El debate está programado del lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre y busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Mónica, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del domingo 10 de agosto de 2025.

La víctima era madre de dos niños y vivía en la misma comunidad donde ocurrió el crimen.