Sucesos

50 días sin Josué David: familia busca incesantemente a joven arrastrado por cabeza de agua

Josué David Aguilar Gómez desapareció en Cot de Cartago la noche del 25 de junio cuando regresaba a su casa del gimnasio

Por Keyna Calderón, corresponsal GN y Fernanda Matarrita Chaves

Durante 50 días, la familia Aguilar Gómez ha buscado intensamente al menor de sus integrantes: Josué David, un joven de 25 años quien desapareció el miércoles 25 de junio, cuando en medio de un fuerte aguacero regresó a su casa desde el gimnasio, en Cot de Cartago. Desde entonces, no se supo más del joven que habría sido arrastrado por una corriente de agua.








Josué David Aguilar GómezCabeza de aguaCot de Cartago
