50 días sin Josué David: familia busca incesantemente a joven arrastrado por cabeza de agua

Durante 50 días, la familia Aguilar Gómez ha buscado intensamente al menor de sus integrantes: Josué David, un joven de 25 años quien desapareció el miércoles 25 de junio, cuando en medio de un fuerte aguacero regresó a su casa desde el gimnasio, en Cot de Cartago. Desde entonces, no se supo más del joven que habría sido arrastrado por una corriente de agua.

Aquel miércoles, el muchacho avisó a su familia que estaba lloviendo torrencialmente; no obstante, tras esperar un rato, el joven decidió salir hacia su casa. En apariencia, esa noche habría sido arrastrado por una cabeza de agua o una fuerte corriente cuando circulaba por un sitio conocido como La Vuelta del Tapón, sobre ruta nacional entre Cot de Oreamuno y Tierra Blanca.

La zona donde se cree que desapareció no pasa el río Jaén, pero hacia allí se suelen dirigir las aguas de las parcelas sobre la carretera principal, e impiden el paso de vehículos por el barro y los palos que arrastra el río.

Desde entonces, la búsqueda no ha cesado, al inicio contaron con apoyo de personal de Cruz Roja, Bomberos, perros y vehículos de rescate, equipos de rescate acuático y montaña, quienes recorrieron lugares como la Represa de Cachí y el Salto de la Novia, para localizar al joven.

Su familia, vecinos y amigos no han dejado de persistir y no paran de buscarlo.

“Desde ese día empezó la búsqueda cuando mis papás se extrañaron porque no llegaba y ya era muy tarde. Muchas personas se unieron a la búsqueda y hasta la fecha no hemos parado de buscarlo. La Cruz Roja nos ayudó solo seis días, otros grupos de rescate siguieron los 15 días siguientes”, comentó Algery Aguilar Gómez, hermana de Josué.

La hermana continuó comentando cómo han insistido para encontrar a Josué David. “A petición de nosotros, Bomberos nos ayudó y estuvieron tres días, habían traído la unidad canina. Hemos seguido en la búsqueda de mi hermano: algunos fines de semana, ya sea sábado o domingo, vienen grupos, los demás días buscamos entre la familia y baqueanos nos han ayudado, pero hay partes del río que son muy peligrosas”.

Josué David Aguilar Gómez, de 25 años y vecino de Tierra Blanca de Cartago, desapareció la noche del 25 de junio cuando regresaba a su casa del gimnasio. El muchacho habría sido arrastrado por una cabeza de agua. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Sin rastro de Josué David

Algery Aguilar comentó que aun cuando han buscado incesantemente, no han encontrado ningún rastro del muchacho.

“Nos extraña mucho que no se haya encontrado nada de él, ha llovido mucho y aún así no sale nada de lo que él portaba; ni el salveque, ni su ropa, ni nada. Los últimos 15 días se ha buscado prácticamente los fines de semana, porque la mayoría trabaja y sacan los días libres para colaborar. No nos vamos a detener en la búsqueda”, afirmó la hermana.

Algery comentó que si algún grupo o persona con conocimientos en este tipo de búsqueda y rescate desea colaborar con la familia para encontrar a Josué David, se puede comunicar al teléfono 6257-0741.