Soportó el dolor de la artritis y creó este detalle especial para Joaquín Sabina; ahora le tocará oírlo desde afuera del estadio

Joaquín Sabina pone fin a su andanza por los escenarios y este 8 de marzo se presentará por última vez en concierto en Costa Rica. Esto no es solo el retiro de un cantante, sino la celebración de miles de vidas que han sido marcadas con su música y de un sinfín de historias que gravitan en torno a la figura del español.

Sin ir más lejos, a las afueras del Estadio Nacional cada seguidor tenía mínimo alguna anécdota que contar con el Flaco de Úbeda. Tal fue el caso de Tatiana Solano, una sabinera que vino desde Coronado con una manta muy especial que le encargó el club de fans Tiramisú de Limón, Costa Rica.

Según relató, ella vio en una página de Facebook que estaban buscando un “artista en escritura”, e inicialmente pensó que era para escribir un poema. Curiosa, preguntó, y le explicaron que era para hacer una manta para el concierto de Joaquín Sabina, y ahí su corazón sabinero supo que tenía que ofrecerse sí o sí.

Para elaborar la manta tardó tres días, pero el gesto no se trató solo de una cuestión de invertir tiempo. Solano arrastraba desde días atrás fuertes dolores derivados de la artritis que padece.

“Tenía como dos semanas de estar con un brote de dolor, por la artritis que yo padezco desde hace 8 años. Pero cuando me dijeron Joaquín, bueno.... se me quitaron todos los dolores. Hice el boceto a como pude, porque realmente no pensé que lo escogieran”, relató entre risas.

Además, ella asistió junto a su hermano y sus hijas, quienes le colaboraron para realizar varios cuadros y bolsas con diseños alusivos a Sabina, que tuvo a la venta fuera del Estadio Nacional. Desde ese mismo lugar le tocará disfrutar de la música, pues no pudo comprar entradas.

“Aprovechamos y vinimos todos. Antes vine al concierto de lo Niego todo (en 2018). También vine al de la vez pasada (en 2023) pero me quedé afuera. Yo siempre, aunque no pueda pagar la entrada, me quedo aquí. Esta vez igual, yo lo escucho y no me lo pierdo, aunque sea por afuera”, aseguró.