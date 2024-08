James Hetfield cumple 61 años: recordemos los conciertos de Metallica en Costa Rica

James Hetfield, vocalista de la banda Metallica, celebró sus 61 años el sábado 3 de agosto. El cantante, reconocido mundialmente, dejó por un momento su faceta metalera y publicó un divertido video cantándose “feliz cumpleaños” para celebrar con sus fans.

En el marco de este festejo , recordamos los dos conciertos que Metallica ha dado en Costa Rica.

El primero sucedió el 7 de marzo del 2010 en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás. La producción estuvo a cargo de la empresa Evenpro (hoy Move Concerts). Esa primera visita generó mucha expectativa y emoción entre los roqueros costarricenses, tanto que desde 19 días antes del show ya había seguidores haciendo fila en las afueras del recinto morado para asegurarse la mejor ubicación.

Seis años después, Metallica repitió en Costa Rica. Esta vez fue en el Estadio Nacional, en La Sabana, el 5 de noviembre del 2016. Esa noche más de 30.000 personas corearon sus éxitos.

Hit the Lights, For Whom the Bell Tolls, Fuel, Sad But True, Creeping Death, The Unforgiven, One, Master of Puppets, Fade to Black, y Seek and Destroy fueron parte del repertorio de esa noche.

(Video) Metallica en Costa Rica: 'Hit the lights'

James Hetfield se mostró enérgico durante el primer concierto que Metallica ofreció en Costa Rica, en el 2010. (EYLEEN VARGAS / LN)

Los fans de Metallica se congregaron como legión en el Estadio Nacional para ver al grupo liderado por Hetfield tocar de nuevo en Costa Rica. (Gesline_Anrango_W)

Robert Trujillo, Lars Ulrich y James Hetfield fueron puro poder en el segundo concierto de Metallica, en el 2016. Foto: Adrián Soto/Archivo.

En el 2016, en el Estadio Nacional, Metallica tocó ante más de 30.000 personas. (Adrian Soto)

Las fotos de Adrián Soto reflejan la calidad artística y la emoción que se desbordó en el segundo concierto de Metallica en Costa Rica.

James Hetfield fue pura emoción durante el concierto que dio con Metallica en el 2016 en el Estadio Nacional. (Adrian Soto)

El guitarrista Kirk Hammett dio rienda suelta a su virtuosismo en el concierto de Metallica en el Estadio Nacional. (Adrian Soto)

