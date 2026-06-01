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Def Leppard confirma concierto en Costa Rica este 2026: conozca cuándo y dónde será

La llegada de la legendaria banda marca un hito para los seguidores del rock, ya que será la primera vez que la agrupación se presente en el país

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Por Fátima Jiménez
Def Leppard
Def Leppard se presentará por primera vez en Costa Rica en octubre. (Wikimedia)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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