Def Leppard confirma concierto en Costa Rica este 2026: conozca cuándo y dónde será

Como parte de su próxima gira por Latinoamérica, la legendaria banda británica Def Leppard confirmó su esperado debut en Costa Rica. El concierto se realizará el martes 27 de octubre de 2026 en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en Alajuela.

El anuncio se dio a conocer este lunes 1 de junio con una serie de fechas que recorrerán México, Centroamérica y Sudamérica durante octubre y noviembre. En todas las presentaciones, la agrupación estará acompañada por la banda estadounidense Extreme como invitada especial.

La llegada de Def Leppard al país marca un hito para los seguidores del rock, ya que será la primera vez que la agrupación se presente en territorio nacional. Según Andrés Guanipa, CEO de Move Concerts Costa Rica, el espectáculo responde a una larga expectativa del público local. “Sabemos que son muchos los fans que querían vivir en directo los grandes éxitos de la banda”, comentó.

Con más de 110 millones de discos vendidos en todo el mundo y su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, Def Leppard se mantiene como una de las agrupaciones más influyentes del género.

Su repertorio incluye clásicos como Pour Some Sugar on Me, Rock of Ages y Hysteria, canciones que han trascendido generaciones.

El concierto en Costa Rica forma parte de un recorrido que iniciará el 15 de octubre en Florida, Estados Unidos, y pasará por ciudades como Ciudad de México y Guadalajara, México; San Salvador, El Salvador; Quito, Ecuador; Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; y Santiago, Chile.

La producción informó que los detalles sobre la venta de entradas y sus precios se anunciarán en los próximos días a través de la plataforma eticket.cr. El espectáculo está programado para iniciar a las 6:30 p. m.

Def Leppard es una banda británica de rock formada a finales de la década de 1970 en Sheffield, Inglaterra, y es considerada una de las más influyentes del movimiento conocido como la Nueva Ola del Heavy Metal Británico. Alcanzó fama mundial en los años 80 con discos como Pyromania y Hysteria, que la catapultaron a lo más alto de las listas internacionales.