Un oasis conquista el corazón guanacasteco

Tras casi cuatro horas de viaje, de pronto observo a mi derecha y a lo lejos, los volcanes Tenorio, Miravalles y Rincón de la Vieja; definitivamente una vista majestuosa que me ubicaba físicamente en la pampa guanacasteca; región que hace años no visitaba; su cambio y progreso son sorprendentes en su nuevo paisaje.

Tras pasar frente al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, ya solo me faltaban 15 minutos para llegar por fin al lugar donde me esperaban. Se trataba de un sitio como se dice popularmente: “fuera de serie”, que emerge geográficamente en el puro corazón de Guanacaste.

Al descender del vehículo, el clima cálido y los fuertes vientos de febrero me dieron la bienvenida. Atrás, unos 250 kilómetros, quedaron los fríos y las lloviznas insistentes del Valle Central. Estaba frente al edificio principal Centro Parque Tempisque, donde funcionan sus oficinas y Café Mariposa, el gran cómplice que embelese todos los sentidos.

A mi encuentro llegó Marco Antonio González Murillo, un viejo amigo, quien ahora es el Director culinario y socio de Café Mariposa. Este creativo chef me acompañaría durante dos días por los diferentes espacios del proyecto y por supuesto, por la moderna cocina y una panadería de primer mundo, que son sus nuevos “bebés”.

En armonía con el ambiente

Un vez concluido en sus diferentes etapas, Parque Tempisque, con una extensión de 340 hectáreas en cuatro distritos, se convertirá en un desarrollo único en su género en toda la región centroamericana. Todas las obras que aquí se levantan, se realizan con el mayor apego y respeto a la naturaleza.

Parque Tempisque Carrillo, Guanacaste, Desarrollo inmobiliario armonioso con la naturaleza. A 15 minutos del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.

Parque Tempisque, un proyecto de uso mixto, lo podemos definir como un desarrollo inclusivo e impulsado por un propósito para costarricenses y expatriados que buscan una comunidad integrada y próspera.

Es una combinación de espacios comerciales y recreativos amigables, accesibles con el entorno natural, los cuales ofrecen la tradición y la modernización guanacasteca de una forma distinta a la creciente gentrificación en la zona.

Además, recientemente se inició la primera etapa residencial que contemplará 80 de las 850 que se construirán aquí en su primer distrito y se espera iniciar la entrega a inicios del próximo año.

Al traspasar el lobby del edificio principal nos dirigimos a la terraza, uno de los lugares preferidos por los comensales de Café Mariposa, ya que desde este lugar se aprecian las enormes áreas verdes, que incluye bosques y una inmensa cantidad de árboles de mango.

Precisamente, donde se ubica el edificio principal, fue una gigante finca dedicada al cultivo de esta fruta originaria del Asia tropical, pero domesticada en el trópico americano. Para su construcción, fueron eliminados varios árboles de mango, bajo la dirección del grupo de agrónomos y especialistas de Parque y con un plan de reforestación de miles de árboles nativos.

Un enorme espacio verde, área de juegos para niños y adultos, un parque para perros y un centro recreativo con cancha de baloncesto, voleibol, así como una pequeña cancha para fútbol, forman parte de ese lugar, el cual está abierto en forma gratuita para cualquier persona que desee disfrutar estas confortables instalaciones. Está abierto todos los días de la semana desde las 7 am.

Asimismo, encontramos un surfskate, gimnasio al aire libre, playground y otras amenidades.

Como parte del área de entretenimiento, se construye un centro recreativo y próximamente se iniciarán los trabajos de un Centro Cultural que se utilizará para la realización de conciertos y todas aquellas actividades que promuevan el bienestar y la cultura, en especial la de la Región Chorotega.

Además, en el edificio Centro sobresalen en sus tres niveles varias oficinas de empresas y comercios que operan en Guanacaste y un modernísimo co- working de uso gratuito, un amplio salón para eventos y uno de los mejores consultorios odontológicos del país bajo la dirección del Grupo Dental Gil.

En Centro también se ubican servicios como un concept store, escuela de música, estudio de movimiento, terapia del lenguaje y el Mercadito de Mariposa, con el concepto de alimentos y productos Grab & Go, así como una gelatería y heladería con sabores muy innovadores y de temporada.

Contiguo al edificio funciona además la Escuela y el Colegio La Paz Tempisque, que por cierto tiene becados a varios estudiantes sobresalientes de comunidades cercanas a Parque Tempisque.

Como parte de sus responsabilidades sociales, es importante destacar que Parque Tempisque apoya a la Fundación Creciendo Juntos, con varios programas gratuitos en alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). También tiende sus manos a comedores y futuras huertas infantiles así como campañas de limpieza y reciclaje en varias partes de la Región Chorotega.

Todo lo anterior y mucho más es lo que posee Parque Tempisque, que viene a convertirse en un verdadero oasis para la Región Chorotega, el cual además, involucra a todas las comunidades sin ningún distingo de clase social, cultural, religiosa, política o de otra índole. Aquí todos son muy bienvenidos.

Así que si visita esta zona, no deje de darse la vuelta por las instalaciones, así como por Café Mariposa. Viva una nueva experiencia con su familia o amistades.

La creatividad gastronómica

Con más de 25 años en el mundo de los sabores y los aromas, el chef Marco Antonio González Murillo, se desempeña hoy como Director Culinario y socio del nuevo proyecto Café Mariposa, ubicado en Parque Tempisque.

Desde el nacimiento de la revista Sabores, hace 23 años, conocí a Marco Antonio González Murillo, quien daba sus primeros pasos por las cocinas, y a lo largo de estas dos décadas, sus logros han dejado muchas huellas.

A este nativo de las montañas de Poás de Alajuela, tierra de grandes cafetales, lo puedo ubicar como el pionero en Costa Rica del concepto “de la huerta a la mesa” y que hoy también se conoce “de la finca a la mesa” o “de la granja a la mesa”.

Fue a mediados del 2007 cuando visité el hotel El Silencio Lodge & Spa, en Bajos del Toro, en Sarchí, donde ya Marco había iniciado una huerta totalmente orgánica, cuya extensión era más o menos de una hectárea. Aquí cultivaba los productos utilizados en este lugar y fue donde vi por primera vez varios tipos de albahaca que él sembraba como la de sabor a limón o la canela.

La dinámica de esta huerta consistía, entre otras cosas, en que los propios huéspedes visitaban la huerta a media mañana y cada uno escogía los productos que deseaba encontrar en su platillo a la hora del almuerzo.

Desde entonces, este inquieto poaseño, defensor feroz de la cocina costarricense, impulsa la agricultura orgánica; todas sus recetas o preparaciones se basan en este tipo de productos.

Con el paso de los años, Marco cada vez se mete más de lleno en el concepto de “la finca a la mesa”. Hoy tiene el gran privilegio al contar a su disposición y de su equipo de dos fincas orgánicas propias de la empresa Café Mariposa las cuales proveen cerca del 60% de los insumos utilizados. El restante producto proviene de más de 20 fincas orgánicas en todo el país.

Por ejemplo, a solo 20 minutos de la cocina de Café Mariposa, se ubica una de las fincas, donde se cultivan orgánicamente varios tipos de cítricos, papaya, maracuyá, achiote, cebollas, cebollinos, plantas aromáticas, lechugas, hierbas y muchas hortalizas más. Además, cuenta con una granja avícola para producción de huevos, cuyos cuidados de las aves son totalmente diferentes a los convencionales e incluso, los alimentos que reciben son naturales como compostaje y cáscaras de sus propios huevos.

Desde la otra finca, ubicada en las montañas de los volcanes Tenorio y Miravalles, llegan los plátanos, los bananos, la malanga, la yuca y otros tubérculos. También varias leguminosas como los frijoles, así como verduras de hoja como la acelga y distintos tipos de kale y otros verdes, también los rábanos, los ayotes y mucho más.

El cacao y chocolate que se utiliza en Café Mariposa es de la marca costarricense Sibö, cultivado orgánica y artesanalmente. Esta marca, que ha ganado premios internacionales, ahora es una empresa bajo la sombrilla del proyecto.

Definitivamente, para Marco y su equipo de cocina, contar con estos productos frescos y orgánicos todos los días, les permite dejar volar la imaginación para crear platillos diferentes, frescos y muy saludables.

Por su parte, para los comensales, son muchos los beneficios que obtienen desde el punto de vista de la salud y hasta económico, ya que los precios son totalmente accesibles para muchísimas personas.

Influencia Chorotega

Al definir el concepto o el menú de Café Mariposa, Marco explica que se enfoca en dar a conocer las tradiciones de la Región Chorotega desde un punto de vista moderno y un enfoque de rescate e innovación.

Agrega que el objetivo de este proyecto gastronómico es preservar y transformar sus tradiciones y exponerlas al mundo en un modelo de éxito y esfuerzo rentable, pero manteniendo la integridad de una iniciativa empresarial adecuada y accesible para toda la población.

Importante agregar a esto es que Café Mariposa pretende ser un proyecto de innovación y creación constante en la recuperación de tradiciones y técnicas perdidas, así como el uso de productos locales exóticos y únicos de la región de una forma nueva y saludable. Todo esto respetando sus ancestros y haciéndolo de forma sostenible y con un verdadero impacto social.

Por eso, en el menú de café Mariposa el visitante encontrará platillos y bebidas de la Región Chorotega y de otras zonas de Costa Rica. “Aquí los ofrecemos de una forma nueva y apetitosa, con ingredientes orgánicos y muy frescos”, comenta este chef, quien mediante sus incontables viajes por el mundo, ha estudiado muchas gastronomías.

Explica además, que uno de los pilares del menú de Café Mariposa es la preparación fundamental de platillos con productos de temporada, de ahí que periódicamente se hacen cambios y se crean especiales y nuevas propuestas. “Trabajar con productos de temporada nos permite ofrecer al cliente un mejor platillo, con mejores sabores, ricas texturas e intensos colores”, explica Marco.

Además del desayuno, el almuerzo, el bar y la cafetería, Café Mariposa inició desde finales de febrero también con el servicio de cenas. Estas también se caracterizan por el uso de productos de temporada de formas innovadoras y creativas.

Panadería orgánica

Otro de los “trapitos de dominguear”, como se dice en Costa Rica cuando nos referimos a algo muy especial, es la panadería de Café Mariposa, cuya harina es orgánica y todos los panes se elaboran a base de masa madre.

La harina procede de una renombrada empresa estadounidense dedicada a producir sus materias primas en forma orgánica.

Por cierto, para ser cliente de esta compañía, los compradores deben cumplir una gran cantidad de requisitos. En Centro América, solo Café Mariposa puede adquirir esta harina tan especial, de una molinera de las más antiguas de Estados Unidos (desde 1867) y con amplias operaciones ubicadas en Utah y California.

La panadería ofrece una inmensa cantidad de panes y repostería salada y dulce internacionales y con inspiración en productos tradicionales y de temporada. Los pueden disfrutar con cafés de diferentes tipos y además, hay para llevar y compartir en casa.

Café Mariposa

Se ubica en Parque Tempisque Carrillo, Guanacaste.

Horarios: Desayunos: 7:00 a.m. a 11:30 a.m. Almuerzo: 11:30 a.m. a 5:00 p.m. Panadería: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Cena: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Teléfono: 7008-9803

Facebook: Cafemariposa

Instagram: Cafemariposacr