Tortillas con queso, chorreadas, empanadas y mucho más... Rostipollos nos saca los antojos de la hora del café

Tortillería Rosti

Tortillería Rosti es la nueva genialidad para satisfacer el paladar de los amantes del maíz en todas sus formas. Esta es una nueva experiencia gastronómica de la cadena Rostipollos, pensada en satisfacer los antojos de las tardes de café.

Esta es una propuesta de cocina latinoamericana, con comida criolla a base de maíz y aprobada por la campeona nacional de tortillas de Costa Rica.

Las opciones son muy variadas: tortillas aliñadas con distintos ingredientes (chicharrón, pollo mechado y caprese), chorreadas, maduros con queso, empanadas, arepas, etc. Siendo la opción estelar, la tortilla dados doble queso (así como lo lee, una tortilla de con los tradicionales dados de queso de Rostipollos).

“El maíz es una costumbre de los ticos para el horario de las tardes. Quisimos traerles a la mesa lo mejor de nuestra esencia traducido en un menú variado, caracterizado por el sabor icónico de Rosti, con un respaldo de 38 años de experiencia en sabor y comida artesanal” — Gloriana Castro, Gerente de Mercadeo de RostiPollos

La Tortillería Rosti fue aprobada por la campeona nacional del Campeonato de Tortillas de Costa Rica, Sonia Villagra Villagra, una tortillera de San Antonio de Nicoya, Guanacaste. Sonia ganó el campeonato cultural de tortillas del Colegio Técnico Profesional de Corralillo en Nicoya, en el año 2015 y 2019 (la edición 2020 no se realizó a raíz de la pandemia). Este evento es considerado de las celebraciones más características de la fecha en el pueblo guanacasteco y es valorado de interés cultural por el Ministerio de Cultura.

“Quisimos que Doña Sonia probara los platillos de la Tortillería de Rosti y que garantizará que cumplimos con todo, comenzando por que todas las tortillas son palmeadas, para que las personas vivieran una verdadera experiencia de las tortillas ticas. Nuestro objetivo es unir a las familias, propiciar la tertulia y ocasiones para compartir, con platillos criollos deliciosos”, mencionó Castro.

El menú de Tortillería Rosti está disponible en todos los restaurantes de 11:00 am a 9:00 pm como opción de almuerzo, café o cena y además. Asimismo, puede ser una alternativa de desayuno a través de la plataforma de Uber Eats en los restaurantes de: Heredia, Sabana, Curridabat, Escazú, Alajuela, Tibás y Cartago, en horario de lunes a jueves de 8:00 am a 11:00 am y viernes a domingo de 6:30am a 11:00am.