A los consumidores les puede resultar difícil saber cuál es la mejor proteína vegetal en un momento en que buscan más proteínas vegetales y cuando hay tantas opciones que incluyen arroz, legumbres, quinoa, arvejas, soya y otros. La verdad es que no todas las proteínas vegetales son iguales. A diferencia de otras proteínas vegetales, la soya es la única que se considera una proteína completa. La soya contiene todos los 21 aminoácidos, incluyendo los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no fabrica. Los aminoácidos esenciales provienen de los alimentos que consumimos. Los porotos de soya son también una buena fuente de fibra, minerales y carbohidratos complejos. La proteína de soya contiene fitonutrientes, llamados isoflavonas de soya, que actúan como antioxidantes y alimentan las bacterias de la flora intestinal, llamadas "prebióticos". La soya también puede beneficiar al corazón. Algunos estudios indican que 25 gramos de proteína de soya por día, como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, pueden reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, si bien las pruebas científicas totales no son concluyentes.