Nuevo restaurante Kaiseki: sabores importados de Japón

Restaurante Kaiseki

Kaiseki es un concepto japonés que hace referencia a la mejor expresión culinaria de la cocina nipona, donde cada preparación combina la alta calidad de sus ingredientes con frescura absoluta y una presentación impecable.

Esas características están presentes en los 109 platillos del menú que ofrece el nuevo restaurante Kaiseki, ubicado en Plaza Unión, en Tres Ríos.

Para un menú tan amplio, se requiere un servicio de calidad y personal dispuesto a explicar cada término a los comensales. Esa atención exclusiva es una de las características de Kaiseki. Así que no tema si tiene dudas al elegir entre un Yaki Udon o un Kata Yaki Soba, siempre habrá alguien atento a darle las características de cada platillo o sugerir una alternativa según sus gustos.

Según explica el chef, Guillermo Vargas Campos, parte de la filosofía del concepto Kaiseki es brindar información sobre lo que las personas consumen, evacuar sus dudas y educar sobre la cultura gastronómica nipona.

Inspiración japonesa

Restaurante Kaiseki

Lo que inició como una tradición centenaria en Japón que consiste en reparar piezas rotas de cerámica con oro, es ahora una filosofía de vida: hay que aprender y salir fortalecidos ante las adversidades de la vida

Por eso, la pandemia no fue excusa para que el restaurante Kaiseki abriera sus puertas. Aliados con el chef Vargas, los socios decidieron crear esta propuesta de comida de autor y comida fusión.

“Somos inversionistas costarricenses que, en medio de una crisis global por la pandemia, decidimos confiar en el sueño familiar de años: tener nuestro propio restaurante, un lugar que, estamos seguros, será del agrado de nuestros comensales”, señaló Esteban Huertas, socio de Kaiseki.

Calidad sobresaliente

Restaurante Kaiseki

Kaiseki no podría llevar ese nombre de no ser por su enfoque en la calidad superior. Todos los productos, salsas y bases de las recetas son elaborados desde cero en la cocina del restaurante, no se usan premezclas ni saborizantes artificiales, y el resultado se nota en cada bocado.

Destaca la calidad del salmón, importado de Noruega, donde se caza en su hábitat natural, lo que permite que sea un pescado con mayor brillo, más firmeza y de grasa saludable.

También de altísima calidad es el pescado hamashi cola amarilla, una especie de atún con carne clara y gran aporte de omega 3, el cual es importado de Japón y que pocos restaurantes lo ofrecen.

Kaiseki saca provecho de olores, colores y texturas para crear una experiencia única.

Asimismo, en Kaiseki se emplea el pulpo takomashi, una especie importada de Japón, con tentáculos más grandes. Su uso en los nigiris (pescados frescos montados sobre cuadritos de arroz) y sashimis (pescados frescos montados sobre vegetales) permiten que el paladar se transporte hasta el país asiático.

Estas delicias son servidas en una delicada vajilla, pues ya lo señala el concepto kaiseki: incluso la vajilla utilizada y los elementos decorativos de cada pequeño bocado juegan un papel fundamental en este tipo de cocina.

Imperdibles del menú

Restaurante Kaiseki

En este restaurante usted podrá experimentar una cocina realza el sabor propio de cada materia prima. Entre los imperdibles del menú se encuentra el ramen, cuya elaboración lleva más de 18 horas para lograr obtener los tres tipos de caldos bases de esta famosa sopa asiática que lleva cebollino, papa, fideos, naruto, cerdo asado, kanikama, muriashi y huevo cocido.

Para quienes deseen empezar su comida con una entrada, les recomendamos las gyozas (empanaditas al estilo japonés fritas o al vapor) o la ensalada de algas marinas con nori y aceite de ajonjolí.

Otro platillo que es un pecado no probar es el Unagui-Don, anguila salteada en salsa teriyaki y cebollino sobre una cama de arroz al vapor con semillas de ajonjolí.

También, por supuesto, el Tekka-Don: deliciosas lonjas de pescado hamashi ligeramente asadas sobre arroz al vapor, algas, semillas de ajonjolí con cebollín fresco y daikon.

Las personas amantes del sushi deben considerar el crujiente Kaiseki Roll, con cobertura de queso crema, kanikama, aguacate, anguila, relleno de pasta ramen bañado en salsa de anguila.

Y, para un final feliz, asegúrense de guardar campo para el postre. Una humilde recomendación es el helado Kaiseki, compuesto por banano envuelto en pasta tempura, helado de vainilla, hojuelas de tempura y bañado en topping de fresa y chocolate.

Aunque, en un menú de 109 opciones, lo mejor es ir y volver y volver, porque vale la pena experimentar cada uno de los sabores de Japón.

Restaurante Kaiseki

Contacto