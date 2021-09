“Cocina con Alma” aliado del sector gastronómico y productores locales

Emprendedores gastronómicos, pescadores y agricultores se unieron con el BID para co-crear una aplicación innovadora que promete ser un apoyo de reactivación económica y de ayuda para generar ingresas en estos sectores.

Si usted tiene talento para la cocina, equipo y espacio básico para cocinar en su local o casa, “Cocina con Alma” le brinda la oportunidad de generar ingresos a través de un modelo colaborativo de “cocinas satélites.”

¿Cómo funciona?

Los emprendedores gastronómicos, restaurantes, sodas y otros tipos de establecimientos de comida seleccionados en el proceso de reclutamiento, adquirirán una guía estandarizada de recetas y procedimientos, capacitación y seguimiento para que puedan convertirse en una cocina estandarizada o “satélite”, de este modo podrán preparar los platillos en sus propios locales o cocinas y venderlos a través de la aplicación de delivery “Cocina con Alma”.

Estas recetas han sido diseñadas por talentosos cocineros costarricenses con ingredientes de la pesca y el agro local, sectores que también forman parte de la iniciativa y serán los proveedores directos de las cocinas satélites, estrategia que permitirá eliminar intermediarios y garantizar que los platillos sean realizados siempre con los mejores ingredientes. Los cocineros podrán realizar sus pedidos de productos también desde la aplicación para mayor facilidad y eficiencia.

Para el desarrollo de este innovador modelo, el BID, con el apoyo de la firma EY articularon a un grupo de cocineros y productores locales, quienes crearon la Asociación de Productores y Cocineros Locales (APROCOL) y todos juntos le dieron vida a este proyecto.

Dos de los pilares de la Visión 2025 del BID son el apoyo a las Pymes y la digitalización, dos componentes necesarios para generar crecimiento sostenible e inclusivo en Costa Rica y este proyecto nació con ese objetivo, apoyar a sectores que han sido fuertemente afectados por la Pandemia y que hoy están en el camino de la recuperación. — Fernando Quevedo, Representante del BID en Costa Rica

BID lanza “Cocina con Alma” para apoyar al sector gastronómico y productores locales

Marco Antonio Ganoza, presidente de APROCOL mencionó que “esta nueva coyuntura plantea nuevos desafíos importantes para la reactivación de un sector tan golpeado como el de alimentos y bebidas. Nos sentimos muy orgullosos de presentarles un proyecto que ha sido co-creado por distintos sectores para generar empleo y promover la comida local hecha con ingredientes frescos de nuestros campos y mares”.



Sectores que se unieron para hacerle frente a la pandemia con innovación

Alejandra Naranjo es representante de Pronainca, una empresa agrícola familiar de la zona de los Santos que comercializa productos como granadilla, aguacate, moras y fresas de 30 productores. Su empresa es una de las proveedoras de productos de Cocina Con Alma y comentó que “decidimos formar parte del proyecto, para poder llegar al consumidor de forma más directa y para dar a conocer la calidad de productos que se cultivan en la zona de los Santos, que todos los cocineros podrán utilizar para elaborar platillos deliciosos y muy locales”.

Por otro lado, en el sector gastronómico y de acuerdo con datos de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE), a finales del mes de abril del 2020 la cantidad de desempleados en el sector de restaurantes ascendía a 121.000 personas. Algunos de ellos reportaron caídas en ventas del 50% y en algunos casos hasta un 85%.

“Aunque muchos de los emprendedores gastronómicos lograron reabrir sus locales, hay muchos que dejaron equipos y locales sin utilizar y que por motivos económicos no pueden volver a comenzar un negocio. Especialmente para ellos es Cocina Con Alma, pues pueden aprovechar todo el soporte, conocimiento, estandarización, plataforma tecnológica y mercadeo que les da la aplicación, y aprovechar sus habilidades y equipo para generar ingresos” añadió Ganoza. No obstante, aclaró que el proyecto no es solo para cocineros profesionales con título y que si las personas tienen talento para la cocina y ganas de trabajar pueden aplicar en la página, sin ningún costo.

Una vez registradas, las personas deberán pasar un proceso de reclutamiento, entrevistas, inspección de su cocina, pruebas a cargo de los cocineros que diseñaron el menú, así como guía para los trámites y normativas necesarias para poder operar, capacitación sobre la aplicación, entre otros, a cambio de un monto simbólico de $650.

Los cocineros seleccionados se convertirán en miembros de la Asociación de Productores y Cocineros Locales (APROCOL). El resto de los costos están siendo financiados por el BID, quien ha apoyado el proyecto desde su conceptualización en la consultoría de negocio, el desarrollo de la app y la estrategia de mercadeo.

No hay un cupo mínimo, por lo que todos aquellos cocineros apasionados que buscan alternativas innovadoras y creativas pueden motivarse a participar.

Quiero animar a todos mis colegas cocineros a ser parte de este proyecto y a aprovechar todos los beneficios de este novedoso modelo de negocio, que se apoya en la tecnología pero que tiene alma y corazón. — Marco Antonio Ganoza, presidente de APROCOL

