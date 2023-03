¿Va al Estéreo Picnic en Bogotá? Esta es la guía de todo lo que debe saber antes de su llegada

A poco menos de una semana del Estéreo Picnic, uno de los festivales más esperados en Colombia, son muchos los costarricenses que viajarán hasta Bogotá para disfrutar de artistas como Twenty One Pilots, Billie Eilish y Rosalía, entre otros. Si usted es una de estas personas, le presentamos la guía definitiva de todo lo que debe saber y tomar en cuenta antes de llegar al festival.

¿Cómo llegar a Bogotá?

Para llegar a Bogotá, existen dos aerolíneas que mantienen vuelos directos desde el Aeropuerto Juan Santamaría y una con escala en Panamá. Sin embargo, la que actualmente ofrece un mejor precio y un menor tiempo de vuelo es Wingo. La aerolínea de bajo costo ofrece cuatro vuelos semanales los días martes, miércoles, jueves y sábados, con tarifas hasta un 40% más económicas comparadas con otras aerolíneas.

Su aeropuerto de llegada es el Aeropuerto Internacional El Dorado, el principal y más importante de Colombia. Asimismo, ofrece vuelos a otros destinos del país sudamericano tales como Medellín, Cali, Armenia, Santa Marta y Cartagena, en caso de que desee aprovechar para conocer otras ciudades.

Una vez en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la opción más rápida para llegar al centro de la ciudad es tomar un Uber por medio de su aplicación. El trayecto tarda aproximadamente 40 minutos, dependiendo de la zona y el costo promedio es de 45.000 COP (¢5.200 aproximadamente).

¿Dónde hospedarse?

En la capital colombiana existen diversas opciones de hospedaje que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades de los viajeros. La mayor oferta hotelera se concentra al norte de la ciudad en las zonas de Chapinero, Usaquén y la Zona T, que además son los barrios más seguros de la ciudad.

Zona T: La Zona Rosa, también conocida como Zona T es sin duda una de las opciones favoritas por los viajeros que visitan la capital colombiana. Este exclusivo distrito reúne tiendas, restaurantes, centros comerciales y la mejor oferta para salir de noche. Es una de las zonas más seguras de la ciudad y también donde se ubican algunos de los mejores hoteles, tales como el AC Hotel Bogotá Zona T, un hotel estilo boutique con un diseño único de inspiración española que se encuentra cerca de los principales puntos de encuentro dentro de la Zona Rosa.

Chapinero: Uno de los barrios bohemios de la capital, con una amplia oferta gastronómica y de ocio. Tiene la ventaja que se encuentra entre el centro histórico y la Zona T. En esta zona se ubica el Distrito Financiero de Bogotá por lo que predominan los hoteles de lujo, sin embargo hay múltiples opciones como hostales y hospedajes tipo B&B. El JW Marriott Bogotá es una excelente opción de hospedaje, con una ubicación privilegiada y diversas comodidades.

Usaquén: Este distrito de estilo colonial reúne múltiples restaurantes, bares y un mercado de antigüedades, entre otros atractivos. Es una de las zonas más tradicionales de Bogotá y ofrece diversas opciones de hospedaje, incluyendo hoteles de tres y cuatro estrellas. Es una excelente opción para quienes desean evitar el bullicio del centro de la capital, a la vez que disfrutan de una zona segura y tranquila para caminar. El W Bogotá se encuentra en el corazón de Usaquén y ofrece una experiencia única con un diseño inspirado en la leyenda de El Dorado, y un área lounge con arte, deliciosos cocteles y música en vivo.

Además de estos distritos, existen otras opciones de hospedaje en zonas como el barrio histórico La Candelaria o en los alrededores del Parque de la 93.

¿Cómo disfrutar al máximo el Estéreo Picnic?

La duodécima edición del Festival Estéreo Picnic se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18 en Bogotá. Más de 90 artistas y agrupaciones componen el lineup más grande en la historia del festival, que además por primera vez se realizará durante cuatro días.

Los headliners son Twenty One Pilots, Tame Impala, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Drake, Rosalía, Billie Eilish y Lil Nas X. Sin embargo, el festival también será el escenario de otros grandes artistas y agrupaciones tales como Blondie, Kali Uchis, Armin Van Buuren y The 1975, entre otros.

El cartel no solo incluye nombres legendarios y nuevas promesas musicales de hip hop, pop y rock, entre otros géneros, sino que también da espacio a músicos colombianos como la ganadora del Grammy, Juliana; el cantante de reggaetón y trap latino Ryan Castro; el “rey del Bolero”, Alci Acosta y la cantautora Elsa y Elmar. Asimismo, es una vitrina para nuevos artistas que sorprenderán con sonidos que van desde el blues y el rock, hasta el R&B, la salsa, el folk y la cumbia. Sin duda, el Estéreo Picnic promete cumplir con las expectativas de todos sus asistentes.

Si aún no ha adquirido su entrada, la recomendación es hacerlo lo antes posible, ya que están pronto a agotarse. El precio de la Entrada General por día inicia en los 489.000 COP (¢56.187 aproximadamente) y 1.300.000 COP (¢150.000 aproximadamente) por los cuatro días, más cargos por servicios. Las entradas están a la venta a través del sitio web de Entradas Amarillas.

En este mismo sitio podrá adquirir los boletos para el transporte, el cual es la opción más recomendable para desplazarse hasta el lugar del festival. El costo por día es de 3.200 COP (¢4.200 aproximadamente), en bus ida y vuelta. Los puntos de salida y regreso son: Parqueadero Carulla Alhambra, Parqueadero Maloka y Bahías Planetario. La salida es cada 30 minutos entre las 12:00 MD y las 8:00 PM y el regreso a partir de las 10:30 PM, hasta finalizar el evento.

Para disfrutar al máximo del festival, se recomienda revisar con anterioridad los horarios de cada uno de los escenarios. El Estéreo Picnic tendrá cinco escenarios principales: Johnnie Walker, Adidas, Banco de Bogotá, Flamin Hot y Club Budweiser, además de una carpa en la que se presentará el espectáculo interactivo Fuerza Bruta. A pesar de que la organización aún no ha revelado el mapa, es posible que deba caminar entre un punto a otro para trasladarse a cada una de las tarimas, por lo que es importante que identifique las horas y escenarios en los que se presentarán sus artistas de preferencia.

Para facilitar esta tarea, además de tener acceso a otras funcionalidades, la producción puso a disposición del público la app “FEP2023″ en la cual podrá guardar en “favoritos” los artistas que desea ver, así como tener acceso a horarios, mapa del lugar, compra de entradas para el transporte y playlists de cada uno de los artistas.

Para disfrutar de la compra de productos o servicios dentro del festival, se implementará el sistema de pago electrónico “Cashless”, mediante el cual podrá recagar con dinero la pulsera de ingreso al festival y pagar sin necesidad de utilizar tarjetas o efectivo.

Finalmente, recuerde que el Festival Estéreo Picnic es toda una experiencia, en la cual además de la música podrá disfrutar de juegos mecánicos, zonas de descanso, tiendas y puntos de venta de comidas y bebidas, con lo que podrá entretenerse entre cada uno de los conciertos. Recuerde que un calzado y ropa cómodas serán su mejor aliado.

¿Qué más hacer en Bogotá?

La recomendación es aprovechar la visita a Bogotá y conocer sus principales atractivos turísticos tales como: la Plaza Bolivar, el corazón del centro histórico donde coinciden los principales poderes de la República; el Museo Botero, una mansión colonial que reúne las obras más relevantes del pintor colombiano Fernando Botero; el Museo del Oro, que alberga la exhibición de oro más grande de todo el mundo; y por supuesto Monserrate, el cerro más famoso de la capital al cual se llega a través de teleférico y funicular y desde donde podrá tener la mejor vista panorámica de todo Bogotá.

Para disfrutar de la gastronomía, debe hacer una parada obligatoria en Andrés D.C, uno de los restaurantes más famosos de Bogotá no solo por su comida, sino por su ambiente, atención y alegría únicos. Además, puede visitar La Puerta Oculta, el restaurante más antiguo de Bogotá con más de 200 años de tradición. Si desea conocer la vida noctura, puede visitar algunas de sus discotecas, ubicadas principalmente en la Zona T.

5 consejos importantes a tomar en cuenta antes de visitar Bogotá

1. Durante el mes de marzo, la temperatura promedio en Bogotá será entre 12 y 19 grados, por lo que no olvide llevar ropa abrigada y una sombrilla en caso de lluvia.

2. Bogotá es la tercera capital más alta de Sudamérica, a 2.625 m.s.n.m, por lo que si no está acostumbrado a la altitud, podría experimentar mayor cansacio o fatiga durante los primeros días.

3. La ciudad es una de las peores en cuanto a tráfico vehicular, por lo que contemple salir con tiempo a su destino y valore opciones de transporte público como el TransMilenio.

4. A pesar de que la seguridad ha mejorado en los últimos años, siempre es recomendable evitar transitar por la noche, así como andar objetos de valor a la vista.

5. El efectivo es el medio de pago más utilizado, por lo que no olvide llevar dinero y cambiarlo por pesos colombianos a su llegada. 1 USD equivale a 4.700 COP.