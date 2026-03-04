Tsunami Sushi renueva su experiencia en Escazú

Comer sushi no es solo una cuestión de sabor. Es el ritmo del servicio, la luz que acompaña la mesa, los materiales que rodean el plato. Cuando el espacio está bien pensado, la experiencia se siente más completa. Con esa idea como punto de partida, Tsunami Sushi renovó su local en Guachipelín de Escazú, buscando que cada visita se disfrute con más calma y mayor atención a los detalles.

La marca avanza así hacia una estética más elegante y contemporánea, alineada con las tendencias gastronómicas actuales, sin perder la cercanía que la ha caracterizado desde sus inicios. El nuevo diseño no busca imponerse, sino acompañar: invitar a quedarse, a conversar, a disfrutar el momento.

La transformación incluye un bar central completamente rediseñado, un área lounge más íntima y una identidad visual renovada que integra elementos de inspiración japonesa, como la figura de la geisha y el árbol de Sakura, presentes de forma sutil en el recorrido del espacio.

“Queríamos que cada detalle contara una historia. El bar central exhibe nuestros licores premium como una joya en el corazón del restaurante, y el lounge está pensado para que nuestros clientes vivan una experiencia más relajada, acogedora y memorable”, explicó Pedro Soto, propietario del grupo.

Más allá de lo visual, la renovación también incluyó mejoras en tecnología y procesos de cocina. Estos cambios permiten reducir los tiempos de espera y mantener una mayor consistencia en los platos, sin comprometer los estándares de calidad que distinguen a la marca.

El rediseño vino acompañado de un menú actualizado, con nuevos rolls que incorporan ingredientes premium, opciones más saludables y una propuesta de coctelería creativa, pensada para complementar la experiencia desde lo visual y lo sensorial.

“Combinamos líneas contemporáneas con maderas claras, cuero color camel, iluminación cálida y el árbol del Sakura para crear un ambiente moderno, acogedor y lleno de detalles que enamoran”, añadió Soto.

La inspiración del proyecto toma como referencia tendencias de diseño de restaurantes de sushi en Estados Unidos, reinterpretadas bajo el estilo cálido, elegante y casual que caracteriza a Tsunami.

La renovación del local de Escazú marca el inicio de un plan de modernización que se implementará de forma gradual en todas las ubicaciones durante 2026 y 2027. Cada restaurante mantendrá su personalidad, pero compartirá un estándar más alto en diseño, experiencia y servicio.

“Agradezco profundamente a nuestros clientes por acompañarnos en este camino. Esta remodelación es un homenaje a quienes han creído en nosotros durante tantos años. Seguimos trabajando con pasión para ofrecer lo mejor en cada plato y en cada visita”, concluyó Soto.