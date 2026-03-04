Vida

Tsunami Sushi renueva su experiencia en Escazú

El restaurante renovó su imagen en Guachipelín con un diseño más sofisticado, detalles de inspiración japonesa y una propuesta que busca que cada visita se viva con mayor intención y disfrute.

EscucharEscuchar
Por Milagro Arias R
sushi







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sushilugaresrestaurantesdónde comer

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.