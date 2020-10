De esta manera, Oliba espera impulsar a los consumidores para que compren aprovechando todas estas pymes que antes no tenían servicio de entrega y ahora podrán ofrecerlo; así como, reducir la pérdida de clientes que dejan de comprar porque no les llegan los productos, porque el proceso no es amigable, tarda mucho, entre otros retos de la atención en línea.