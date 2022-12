La exposición de arte que le brinda visibilidad a la enfermedad del Alzheimer

Heriberto Gomes, artista venezolano-portugués que habita en nuestro país desde hace 14 años, inaugurará su nueva exposición “Alzheimer The hidden memories” en la Galería Nacional del Museo de los Niños.

Con más de 40 obras, el artista logra transmitir muchos de los sentimientos y las vivencias de los pacientes que sufren de Alzheimer, una investigación que llevó a cabo a través del apoyo de expertos en neurología, asociaciones que trabajan con los pacientes y familias que tienen un integrante con Alzheimer.

Inicialmente, las obras fueron expuestas en el Museo Municipal de Cartago, llamando la atención de la Galería Nacional luego de haber sido visitada por más de 4500 personas.

“Hay muchos testimonios que me han impactado gracias a mi exposición. Recuerdo una muchacha que me llamó y me dijo que ella, gracias a la exposición, ahora entendía mucho más a su mamá, quien había sido diagnosticada hace un par de años, y ahora podría apoyarla mejor”, comenta Gomes.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Cámara Costarricense de la Salud, dado que la enfermedad del Alzheimer afecta a más de 35,000 personas en Costa Rica.

“Como representante del sector salud, siempre aplaudimos y apoyamos a todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo sensibilizar y educar a la población sobre el impacto de las diferentes enfermedades que aquejan a muchas personas. Es una manera de apoyar a través del arte a tantas familias con personas que padecen el Alzheimer”, menciona Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

“Alzheimer The hidden memories” estará disponible al público desde el 10 de diciembre hasta el 29 de enero del próximo año, dentro de un horario de martes a domingo, de 9am – 4pm. La entrada es completamente gratuita