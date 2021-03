El grupo cultiva cinco variedades diferentes de vegetales en el lugar: lechuga, culantro, pepino, chile y albahaca, productos que son adquiridos por el hotel The Westin Reserva Conchal And All inclusive Golf Resort & Spa para sus restaurantes. Son productos cultivados manera artesanal y amigable con el ambiente, naturales y que contribuye al desarrollo social, personal y económico de las mujeres que lo operan actualmente.