Signo de agua, muy sensible. Esta configuración se siente atraída por alguien sensible y/o artístico pero es, en general, muy enamoradiza y soñadora. Su forma de seducir es sutil, espiritual y mágica. No le interesa un vínculo sexoafectivo sin amor. A su vez, en la pareja necesita gran entrega y confianza para poder mostrar su hipersensibilidad y no sentirse vulnerable. Astro tip para el equilibrio energético: recurrir a la música y/o el cine en momentos de angustia vincular para encontrar un espacio de catarsis compartida.