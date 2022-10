Harold Perrineau: “FROM te ayuda a considerar a la gente y saber que todos somos humanos”

From, es la nueva serie transmitida a través de Universal + que mezcla la ciencia ficción y el terror. Encabezada por Harold Perrineau (Lost), la serie revela el misterio de un pueblo de pesadilla que atrapa a todos aquellos que entran. Mientras los residentes involuntarios luchan por mantener una sensación de normalidad y buscan una salida, también deben sobrevivir a las amenazas del bosque que los rodea, incluídas las aterradoras criaturas que aparecen al caer la noche.

Además de Perrineau, el elenco estelar incluye a Catalina Sandino Moreno (María Llena Eres de Gracia, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers, Once Upon a Time), Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He (The Good Doctor), Chole Van Landschoot, Shaun Majumder, Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori, David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy y Averey Konrad.

(Photo Credit: Chris Reardon/Chris Reardon/Epix)

From fue creada por John Griffin y es producida por Jeff Pinkner y Jack Bender (Lost).

Conozca más sobre esta nueva serie en la entrevista realizada a su protagonista Harold Perrineau:

Tiene una extensa trayectoria interpretando papeles de misterio, ficción, suspenso, terror… ¿qué tiene FROM que le atrajo a participar en él?

“Bueno, no soy un tipo muy chistoso que digamos; soy más dramático, así que todo lo que es drama me hace mucho sentido. Siempre me ha atraído y creo que a la gente le atrae porque de alguna manera nos podemos escapar de la realidad por un momento, pero al mismo tiempo nos la recuerda porque todos tenemos drama en nuestra vida. El ver a gente descubrir cómo va salir adelante de una cosa aterrador o ver lo que está sucediendo con mi esposa, mi hijo, mi mejor amigo, alguna amante o alguna combinación entre esas cosas es justo con lo que lidiamos a diario. Me gusta cuestionarme estas cosas y buscar diferentes maneras de responder a estas preguntas porque en mi vida, y en mi experiencia, las cosas suceden siempre de diferente manera, incluso de la manera menos esperada, así que cuando ves estas películas de cosas inesperadas como fenómenos y el tener que pensar en cómo vas a prosperar, vivir, brillar y no desmoronarte en el intento me parece muy interesante”.

¿Considera que esta serie tiene entre la trama algún mensaje encubierto para la humanidad o para la realidad actual?

“No veo tanto un mensaje encubierto sino una exploración encubierta porque tenemos que ver que hay muchas diferentes maneras, no solo la nuestra de ver o hacer las cosas. Yo fui muy crítico durante la pandemia hacia otras personas, pero lo que FROM hace es que te ayuda a considerar a la gente un poco y saber que todos somos humanos, en vez de etiquetar a la gente, y que todos tenemos razones diferentes para actuar o pensar esto o aquello”.

(Photo Credit: Chris Reardon/Chris Reardon/Epix)

¿Cuál es el reto más grande con el que Boyd tiene que lidiar y usted, como actor, cómo lidió con las emociones de su personaje? ¿Cómo se preparó para ello?

“Boyd carga con una tristeza muy fuerte y yo, Harold, como actor, también tuve que cargar con esa tristeza porque hace algunos años perdí a mi madre y esa es una de esas cosas tristes que nunca pasan. Justo ahí encontré ese tipo de tristeza cuando llegaba a set; como actor es muy útil, pero como ser humano es muy difícil. Tienes que saber cuándo tomar esas emociones y cuándo dejarlas ir; para mi eso fue muy difícil, pero Boyd lo necesitaba y no hubiera funcionado sin esa tristeza. De esa manera entendí por qué Boyd actuaba de esa manera”

¿Diría que FROM es ese tipo de serie que le deja con más preguntas que respuestas?

“Ciertamente lo puede ser. Hay episodios que te hacen decir “¿qué está pasando aquí?” y la gran pregunta que permanece es “¿dónde están, qué está pasando?”. Pero la serie te va dando las respuestas a ciertas cosas, te da la introducción a la separación entre Boyd y su hijo Ellis, pero luego descubres la respuesta más adelante, y dices “¡ah, es por eso!”. Hay muchas otras cosas a las que obtienes la respuesta, pero en general te sigues preguntando “¿dónde están’”, “¿qué están haciendo?”, “¿cómo llegaron ahí?”, “¿cómo saldrán?”.

(Photo Credit: Chris Reardon/Chris Reardon/Epix)

¿Cuál sería su mensaje a la audiencia para que no se pierdan From?

“Si te gusta el horror, el terror está ahí; si te gusta el suspenso, ahí está; si te gusta una buena dirección, la hay; un gran guión y grandes actuaciones. Además es muy divertido verlo con amigos porque todos tienen reacciones tan diferentes. Mi consejo es: reúnete con amigos con una botella de vino o no, si no quieres, pero reúnanse y vean la serie. No tiene que ser toda de una vez, puede ser un episodio a la semana o dos o tres, pero véanla completa. Será muy divertido y es padre poderlo compartir. ¡Además me pueden ver también ahí!”