Concientización sobre el Cáncer de Pulmón: Todo lo que debe saber sobre esta enfermedad

El cáncer de pulmón es responsable de más muertes por cáncer que cualquier otro, tanto en hombres como en mujeres. En Costa Rica se diagnostica un paciente con cáncer de pulmón cada dos días y del total de pacientes diagnosticados, un 35% no tienen historia de fumado. Adicionalmente, un 4% de los pacientes diagnosticados tiene 40 años o menos.

En América Latina y el Caribe la situación es similar. El estudio “Cáncer de Pulmón en América Latina: es hora de dejar de mirar hacia otro lado”, de la Unidad de Inteligencia de The Economist arrojó que se diagnostican cerca de 85 mil casos en América Latina y mueren más de 60 mil personas por año en dicha región.

Atención a las causas poco comunes

Aunque está comúnmente asociado al tabaquismo, hay otros factores poco comunes que pueden originar esta enfermedad a los cuales se les debe prestar atención y tomar acciones preventivas. El cáncer de pulmón en las personas que no fuman puede ser causado por exposición al radón, humo de segunda mano, contaminación del aire, u otros factores. En el lugar de trabajo, las exposiciones al asbesto, productos de la combustión del diésel o ciertos otros químicos también pueden causar cáncer de pulmón.

Luis Corrales, Oncólogo Médico del Centro de Investigación y Manejo del Cáncer (CIMCA), explica que generalmente, este tipo de cáncer en personas no fumadoras, es diferente al que padecen las personas que sí fuman. “Este tipo de cáncer tiende a ocurrir en personas más jóvenes y a menudo tienen ciertos cambios genéticos que son diferentes a los tumores que se encuentran en los fumadores. En algunos casos, estos cambios genéticos se pueden usar para guiar el tratamiento,” explicó Corrales.

Esperanza de vida

“Al igual que con muchos otros tipos de cáncer, la clave para sobrevivir al cáncer de pulmón es detectarlo en sus inicios, cuando aún se puede tratar. En las primeras etapas, este cáncer puede no producir síntomas notorios y a muchos no se les diagnostica la enfermedad hasta que ésta ha avanzado. Si la persona es fumadora, o ex fumadora, y está expuesto a ciertos factores de riesgo, es importante acudir al médico con regularidad como forma de prevención”, aconseja Corrales.

Para los pacientes que tienen cáncer de pulmón pequeño y en etapa inicial, la tasa de curación puede ser tan alta como 80% a 90%. Las tasas de curación disminuyen drásticamente a medida que el tumor se hace más avanzado e involucra a los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo.

Los tratamientos para este padecimiento se aplican de acuerdo al tipo de tumor, “las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de éstas. Las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas, por lo general, reciben radioterapia y quimioterapia; en Cimca, contamos con todos estos tratamientos y nos enfocamos en dar una atención personalizada a cada paciente”, destacó Corrales. “No se pueden prevenir todos los cáncer de pulmón. Sin embargo, podemos tomar medidas que permitan reducir su riesgo,” concluyó.