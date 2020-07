Según el sitio oficial de WordPress, hoy en día más del 37% de las páginas web del mundo son hechas en con este sistema. “Hay sitios muy grandes y complejos que funcionan sobre esta plataforma, como The New York Times, Spotify, incluso Facebook Newsroom. Esto para decir que no porque tenga opción de empezar a construir una plataforma de manera gratuita, es malo o limitado. Todo lo contrario, permite crecer e ir ampliando posibilidades a través de una gran cantidad de plugins”, enfatiza el experto.