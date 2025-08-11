Vestirse para la ocasión (y destacar con estilo): la nueva colección de Old Navy

Presentado por: Old Navy
Esta temporada, Old Navy sorprende con “THE OCCASION”, su nueva categoría de vestidos y conjuntos pensados para destacar desde el momento de entrar a un evento especial.
La colección, que incluye siete vestidos y una falda, apuesta por siluetas modernas y telas como satén, chifón y tafetán. Los colores sólidos conviven con estampados florales y lunares de temporada, incluyendo un print floral exclusivo, pintado a mano por el equipo de diseño de Old Navy.
Para presentar esta propuesta en Costa Rica, cinco creadoras de contenido se sumaron a la experiencia con revista Perfil y probaron sus piezas favoritas de la colección: Camila Castillo, Karina Campos, Jennifer Rojas, Gabriela Amaya y Daniela Ortega.
Cada una interpretó los looks a su estilo, confirmando lo que esta línea promete: prendas que se adaptan a distintos cuerpos, personalidades y ocasiones, y acá les mostramos el resultado.
“THE OCCASION celebra mucho de lo que me apasiona de esta marca: la sencillez, la versatilidad, la confianza y, por supuesto, el valor. Nuestras clientas ya confían en nosotros para sus vestidos del día a día, así que ofrecer opciones para esas ocasiones especiales es una excelente oportunidad”. Sarah Holme, directora de diseño y desarrollo de producto de Old Navy.
La colección también contó con la colaboración de Zac Posen, director creativo de Old Navy, quien aportó su visión de sofisticación accesible. “He diseñado vestidos para mujeres en todo tipo de situaciones, así que fue un placer colaborar con Sarah y el equipo. Esta colección realmente logra que cualquier evento se sienta especial”, señaló.
THE OCCASION está disponible en tallas que van de la XS a la XL, con precios entre ₡25.990 y ₡35.990. Las piezas se encuentran exclusivamente en las tiendas Old Navy de Lincoln Plaza, Escazú Village, Al Este y Multiplaza Curridabat.
Para más detalles y estilo en movimiento, seguí las redes de @OldNavyCostaRica.
THE OCCASION es una colección de vestidos y conjuntos diseñados para esos momentos que merecen algo distinto, sin perder la comodidad ni el sello de versatilidad que caracteriza a la marca.
Modelos
Karina Campos Carvajal, Camila Castillo, Jennifer Rojas Sánchez, Gabriela Amaya Barboza y Daniela Ortega Diez
Colaboración
Ian Aguilar Solano, Alejandro Calvo Hoffmann, Esteban Cruz Castro, María Pia Morales Quesada, Valery Morales Núñez, Catalina Ramírez Barquero y Ximena Restrepo Velasco.
Maquillaje y peinado
Roberth Quirós Domínguez (maquillaje de Karina Campos).
Equipo de Súper Salón: Berliott Teles Monestel, Danny Meraki, Jacqueline Reyes Blanco y Michelle Contreras
Para
