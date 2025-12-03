Revista Perfil

Un bartender diferente: la historia detrás de las barras que hacen tus fiestas inolvidables

Lo que empezó como un trabajo detrás de la barra hoy es un negocio que combina creatividad, elegancia y sabor: barras de café, cócteles de lujo y experiencias personalizadas para eventos inolvidables.

EscucharEscuchar
Por Camila Castillo
En 2019 Kenneth Flores fundó su marca Cocktails Drinks & More.
Kenneth Flores, propietario de Cocktails, Drinks & More. Fotos Cortesía CD&M







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kenneth Floresbartenderemprendimientos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.