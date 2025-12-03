Un bartender diferente: la historia detrás de las barras que hacen tus fiestas inolvidables

La historia de Kenneth Flores no empezó detrás de una elegante barra de cócteles ni en un salón iluminado para grandes eventos. Comenzó entre cafetales, madrugadas frías y jornadas de trabajo que, más que cansancio, sembraron en él una determinación inquebrantable.

Hijo de una familia trabajadora, Kenneth creció sabiendo que si quería estudiar, tendría que luchar por cada oportunidad. Desde niño vendió pan, cortó zacate y recolectó café durante sus vacaciones. “Nunca tuve unas vacaciones normales”, recuerda. Entre becas, trabajo duro y largas caminatas, construyó el carácter que más tarde lo sostendría en los momentos más difíciles de su vida.

A los 18 años ingresó a trabajar en banca, un entorno que le mostró el mundo corporativo... pero también sus límites. “Me di cuenta de que ese camino tenía un techo, y que no quería pasar 15 años para alcanzarlo”, cuenta. Entonces dio un salto de fe: renunció a la estabilidad para ayudar en un pequeño bar familiar en Puerto Jiménez. Allí, sin saberlo, empezó a forjar su destino como bartender.

El camino no fue lineal. Hubo noches interminables, turnos dobles, estudios universitarios con apenas horas de sueño y una pasión creciente por el mundo de las bebidas. En los bares más icónicos de San José encontró no solo un oficio, sino también un lenguaje propio: el de conectar con las personas a través de experiencias.

En 2019 fundó su marca, Cocktails Drinks & More, con la ilusión de crear algo suyo. Un año después, la pandemia lo dejó sin nada. Pero fue en ese momento cuando su ingenio y su tenacidad lo impulsaron de nuevo: empezó a dar clases virtuales de coctelería y, poco a poco, levantó lo que hoy es una empresa sólida, con un equipo comprometido con cerca de 70 colaboradores y servicios que van desde barras móviles hasta estaciones de café premium.

Detrás de cada evento hay más que bebidas bien servidas: hay años de trabajo, resiliencia y sueños que se negaron a apagarse. Kenneth habla de su historia con humildad, pero con la firmeza de quien sabe que nada de lo que tiene fue casualidad. “Cuando alguien me dice que no puedo, investigo, trabajo y demuestro que sí”, afirma con una sonrisa.

Hoy, su marca es sinónimo de calidad, servicio y confianza. Pero sobre todo, es el reflejo de un hombre que transformó la adversidad en impulso y su historia en un motor para inspirar a otros.

“No fue fácil. Pero si volviera a empezar, lo haría igual. Porque todo esto nació del corazón.” — Kenneth Flores

En un evento, los detalles bien ejecutados marcan la diferencia y justo eso ofrece Cocktails Drinks & More: un servicio integral de bebidas que se adapta a cada ocasión. Desde barras de café gourmet para eventos de todo tipo con baristas certificados y estaciones elegantes, hasta coctelería de lujo personalizada, esta propuesta combina creatividad, hospitalidad y diseño para elevar cualquier experiencia.

También cuentan con El Booze, un drink truck único con estaciones de autoservicio que transforma cualquier actividad en una fiesta memorable, y con Modo Fiesta CD&M, la versión más accesible y dinámica de la marca, ideal para celebraciones informales con paquetes a la medida. Además, ofrecen clases y talleres de mixología y coctelería para quienes quieren aprender de los mejores. Cada detalle, desde el menú hasta el presupuesto, se diseña a medida para que sus clientes solo tengan que preocuparse por disfrutar.