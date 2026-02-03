Revista Perfil

Trabajo y propósito: una dupla indispensable

Más allá del salario y las responsabilidades, cada vez más personas se preguntan qué lugar ocupa el trabajo en su bienestar emocional y en la vida que desean construir.

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V

¿Alguna vez se ha preguntado si su trabajo le aporta algo más que un salario? ¿Le ha pasado que cumple con todas sus responsabilidades, pero aun así termina el día con una sensación de vacío o agotamiento emocional? No es falta de capacidad ni de compromiso. Muchas veces, el malestar laboral surge cuando el trabajo deja de tener sentido para quien lo realiza. Trabajar con propósito implica encontrar coherencia entre lo que usted hace, lo que valora y cómo quiere vivir.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.