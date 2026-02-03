Trabajo y propósito: una dupla indispensable

¿Alguna vez se ha preguntado si su trabajo le aporta algo más que un salario? ¿Le ha pasado que cumple con todas sus responsabilidades, pero aun así termina el día con una sensación de vacío o agotamiento emocional? No es falta de capacidad ni de compromiso. Muchas veces, el malestar laboral surge cuando el trabajo deja de tener sentido para quien lo realiza. Trabajar con propósito implica encontrar coherencia entre lo que usted hace, lo que valora y cómo quiere vivir.

Durante años, el éxito profesional se midió únicamente en ascensos, estabilidad económica y reconocimiento externo. Sin embargo, hoy cada vez más personas se cuestionan si ese modelo es suficiente. La búsqueda de propósito en el trabajo no significa renunciar a la ambición, sino redefinirla desde una mirada más integral que contemple la salud mental, el equilibrio emocional y la satisfacción personal.

Según la sicóloga Ester Guillén, cuando existe una desconexión entre los valores personales y la vida laboral, el cuerpo y la mente suelen enviar señales claras: estrés constante, desmotivación, irritabilidad, insomnio o una sensación persistente de estar “funcionando en automático”. Ignorar estas señales puede derivar en agotamiento crónico o burnout, una condición cada vez más común en entornos laborales altamente demandantes.

Trabajar con propósito no siempre implica cambiar de empleo o de profesión. En muchos casos, se trata de resignificar lo que usted hace, entender el impacto de su trabajo y reconocer cómo este contribuye — directa o indirectamente— a su entorno, a otras personas o a su propio crecimiento. El propósito no es una meta fija, sino una construcción que puede transformarse con el tiempo y las etapas de vida.

También es importante entender que el bienestar personal no se limita a lo que ocurre fuera del horario laboral. “Pasar la mayor parte del día en un espacio que genera tensión, frustración o falta de sentido termina afectando la salud emocional, las relaciones personales e incluso la autoestima. Por eso, alinear trabajo y bienestar es una inversión a largo plazo en calidad de vida”, advirtió la sicóloga Ester Guillén.

Las empresas empiezan a reconocer este cambio de paradigma, promoviendo culturas organizacionales más humanas, con mayor énfasis en el equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin embargo, más allá de las políticas de la empresa, el primer paso siempre recae en usted: cuestionarse, observarse y tomar decisiones más conscientes respecto a su vida laboral.

Cómo alinear trabajo y bienestar

• Defina qué es importante para usted. Identificar sus valores personales —como la familia, la creatividad, la estabilidad, el aprendizaje o el impacto social— le permitirá evaluar si su trabajo actual está alineado con ellos o si necesita hacer ajustes.

• Cuestione el concepto tradicional de éxito. Revisar qué significa realmente “tener éxito” puede ayudarle a reducir presiones externas y a tomar decisiones más auténticas. Recuerde que el éxito no es igual para todas las personas.

• Ponga límites saludables. Trabajar con propósito también implica saber cuándo desconectarse. Respetar horarios, pausas y espacios personales protege su energía mental y emocional.

• Busque sentido en lo cotidiano. No todos los trabajos cambian el mundo, pero todos pueden tener impacto. Reconocer cómo su labor aporta valor, orden, apoyo o soluciones a otros puede cambiar su percepción del día a día.

• Invierta en su desarrollo personal y profesional. Aprender nuevas habilidades, capacitarse o explorar intereses relacionados con su trabajo fortalece la motivación y la sensación de crecimiento.

• Escuche las señales de su cuerpo y su mente. El cansancio constante, la apatía o el desánimo no deben normalizarse. Son indicadores de que algo necesita atención o cambio.

• Permítase ajustar el rumbo. Cambiar de rol, redefinir objetivos o incluso explorar nuevas oportunidades no es un fracaso, sino una muestra de evolución personal.

Trabajar con propósito no significa amar cada minuto de su jornada laboral, sino sentir que lo que hace está en sintonía con quien usted es y con la vida que desea construir. Reflexionar sobre el sentido del trabajo es el primer paso para recuperar el equilibrio, la motivación y el bienestar personal.