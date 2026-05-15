Revista Perfil

¿Sabe cuáles son los beneficios de este método para el desarrollo de bebés prematuros?

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que esta técnica reduce en 32% la mortalidad neonatal.

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Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Kimberly-Clark








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