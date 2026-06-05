Revista Perfil

Remolacha: el “escudo natural” para enfrentar el invierno sin enfermarse

Con la llegada de las lluvias, los cambios de temperatura y el aumento de los virus respiratorios, fortalecer el sistema inmunológico se vuelve una prioridad.

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V

¿Usted es de los que se enferman cada vez que llega el invierno? ¿Siente cansancio, resfriados constantes o una baja de energía apenas empiezan las lluvias? La solución podría estar mucho más cerca de lo que imagina.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gripeslluviasdefensasalimentos para sistema inmune
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.