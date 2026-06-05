Remolacha: el “escudo natural” para enfrentar el invierno sin enfermarse

¿Usted es de los que se enferman cada vez que llega el invierno? ¿Siente cansancio, resfriados constantes o una baja de energía apenas empiezan las lluvias? La solución podría estar mucho más cerca de lo que imagina.

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Especialistas en nutrición insisten en la importancia de reforzar el sistema inmunológico a través de la alimentación, y uno de los ingredientes que más destaca por sus propiedades es la remolacha.

¿Por qué ayuda a subir las defensas?

La remolacha posee una combinación de nutrientes que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico. Entre ellos destacan la vitamina C, el hierro, el ácido fólico y diversos antioxidantes naturales.

La vitamina C es fundamental para estimular la producción de glóbulos blancos, encargados de combatir infecciones y virus. Aunque muchos asocian esta vitamina únicamente con frutas cítricas, la remolacha también aporta cantidades importantes que ayudan al organismo a responder mejor ante enfermedades respiratorias.

Por otra parte, el hierro cumple un papel esencial en la oxigenación del cuerpo. Cuando existe deficiencia de hierro, es común experimentar fatiga, debilidad y una mayor vulnerabilidad ante infecciones. La remolacha contribuye a mantener niveles adecuados de este mineral y, por ende, un organismo más fuerte y resistente.

Otro de sus grandes beneficios está relacionado con los antioxidantes conocidos como betalainas, responsables de su característico color rojo intenso. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, factores que pueden debilitar las defensas con el paso del tiempo.

Además, la remolacha contiene nitratos naturales que favorecen la circulación sanguínea y mejoran el transporte de oxígeno en el cuerpo, lo que se traduce en más energía y un mejor funcionamiento general del organismo.

Temporada de gripe

Durante la época lluviosa aumentan considerablemente los casos de gripe, resfriados, alergias y enfermedades respiratorias. Los cambios de clima, la humedad y los espacios cerrados favorecen la propagación de virus, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

A esto se suma que muchas personas disminuyen su actividad física durante el invierno y modifican sus hábitos alimenticios, recurriendo a comidas más pesadas o menos nutritivas. Esa combinación puede afectar directamente la capacidad del cuerpo para defenderse.

Otros beneficios

Ayuda a combatir el cansancio

Gracias a su aporte de hierro y nitratos naturales, la remolacha es conocida por mejorar la resistencia física y disminuir la sensación de fatiga. De hecho, muchos deportistas la consumen antes de entrenar por su capacidad para mejorar el rendimiento.

Favorece la salud cardiovascular

Los nitratos naturales ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, lo que puede contribuir a mantener una presión arterial saludable.

Beneficia la digestión

Contiene fibra, un componente clave para mejorar el tránsito intestinal y mantener una buena salud digestiva, especialmente importante durante épocas donde el sistema inmunológico necesita funcionar correctamente.

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¿Cómo consumirla?

Uno de los grandes beneficios de la remolacha es que puede consumirse de múltiples maneras, adaptándose a gran variedad de recetas.

Shots para subir defensas. Puede prepararse con:

Puede prepararse con: Remolacha

Zanahoria

Jengibre

Naranja

Limón

Esta combinación aporta vitamina C, antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que ayudan a proteger el organismo durante el invierno.

Batidos energéticos

La remolacha también funciona muy bien en smoothies. Puede mezclarse con frutos rojos, banano o manzana para obtener bebidas nutritivas y energéticas.

En ensaladas

Cocinada o rallada cruda, aporta color, sabor y nutrientes a cualquier ensalada.

En sopas o cremas

Durante los días lluviosos, las sopas calientes son una excelente opción. La crema de remolacha no solo resulta reconfortante, sino también altamente nutritiva.

Chips horneados

Otra alternativa saludable es preparar chips de remolacha al horno, ideales como snack.