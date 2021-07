La joven golfista participará en la categoría de ocho años junto con 75 niñas más de todo el mundo. Larissa entrena cinco veces a la semana en Jim McLean Golf School, una de las mejores escuelas de golf de Florida y participa en constantes juegos y fogueos en torneos como el South Florida PGA Junior, Gold Coast Junior Golf y los locales de U.S Kids Golf, además compite en el U.S Kids Miami Local Tour, que termina el 20 de julio y el pasado 11 de julio clasificó al sub-regional de Drive Chip and Putt, que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto.