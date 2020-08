– Me siento muy agradecida con personas en Costa Rica que han escuchado mi música y me han apoyado como una nueva artista independiente. Afortunadamente, me ha sorprendido que mis canciones han sido gustadas en otros países como Inglaterra, Estados Unidos y México, por ejemplo. Yo decidí componer en una línea musical que probablemente no es la más escuchada en estos tiempos, pero ciertamente es con la que me siento más identificada y con la cual disfruto comunicar mis emociones.