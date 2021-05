– Por la separación de mi familia, yo asociaba Costa Rica con algo doloroso y no me permitía estar acá plenamente. Al estar obligada a quedarme en este país, me he tenido que enfrentar a mis emociones y finalmente descubrí que amo este lugar y este lugar me ama a mí. Eso ha sido muy liberador, así que no sé qué va a pasar en el futuro.