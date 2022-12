María Fernanda rodríguez Ávila: Mujer de sueños inquebrantables

Si hay algo permanente en el rostro de María Fernanda Rodríguez Ávila es su sonrisa, una con la que promete que las palabras que musita vienen del corazón. A finales de septiembre fue coronada como Miss Costa Rica 2022, título que anhelaba desde hace 11 años.

Luego de su experiencia en varios certámenes (Reina Costa Rica Intercontinental, Teen Mesoamérica, Teen Universe y Miss Earth) y de conocer lo más hostil y peli- groso en uno de ellos (recibió propuestas indeseables en el Miss Earth); y lo compli- cados que son en general por todo lo que conllevan, hoy entiende que el verdadero propósito de estas plataformas debe ser en pro de las demás personas. ¿De qué valdría ser atacada, cuestionada y criticada si finalmente no se tiene el objetivo de apoyar a las otros?

La misión de esta ingeniera civil, de 25 años, es clara: ella quiere ayudar a las mu- jeres y a las personas jóvenes en general. Ya apoya a una fundación que respalda a niñas y adolescentes, y desea que los sueños de las menores sean inquebrantables, como llamó a su proyecto.

Fernanda, es una mujer de palabras fáciles, rápidas y elocuentes. Como reina defiende su belleza, pero sobre todo, la interna. Es hija de Xinia y Fernando, una profesora y un ganadero.

Dos semanas después de recibir la banda de Miss Costa Rica, la sancarleña com- partió una conversación extensa con Perfil en la que habló de cómo recién coronada empezó a recibir críticas por su figura “no tan delgada”, de sus planes, sentimientos, aficiones y, por supuesto, de sus sueños iquebrantables.

"Creo que lo más importante es ser saludable. Por ahí veía comentarios e incluso personas me los externaban opinando sobre mi físico y diciendo que debo estar más delgada".

¿Qué tienen de especial los certámenes de belleza, concursos que aún en tiempos en los que se defiende una belleza integral, continúan vigentes?

Lo especial para mí es algo que aprendí con los años de experiencia. Inicié a los 14 años y ese inicio era el sueño de una niña de llegar a ese estándar de belleza impuesto por la sociedad. Luego me di cuenta de que no quería eso, que más que me admiraran por mi belleza física, lo más importante era que mi belleza fuera algo integral o llegar y aportar algo por medio de estos certámenes de belleza. Así fue como conocí mi proyecto social, me acerqué muchísimo más a Dios, conocí a personas que necesi- taban ayuda. Fui creciendo y poniéndome más retos con mi carrera: aprendí idiomas (inglés, portugués y estudia lengua de señas costarricense). Me di cuenta que lo que me hacía sentir segura era prepararme y sentirme una mujer integral.

¿Qué es lo más duro del mundo de los concursos de belleza?

Creo que lo más difícil puede ser mantenerse firme con la decisión de querer llevar mensajes positivos a la sociedad. Mantener ese mensaje en un mundo que a veces llega a ser tan superficial es complicado. Perseverar en ese camino es lo difícil.

Siento que a veces los comentarios tienen ese poder de desviarnos, o de hacernos dudar si lo estamos haciendo bien, que por qué no se le queda bien a las personas o por qué no les agradamos. Son preguntas que como ser humano se pueden hacer sobre todo cuando se está tan expuesto al escrutinio público; esas interrogantes llegan a mi cabeza y a las de todas las reinas, creo yo, porque tenemos que enfrentar ese tipo de críticas y tratar de salir adelante. Obviamente son críticas que entran a nuestro corazón o a nuestra mente y dan vueltas aunque una no quiera.

Ese puede ser un factor que desvíe nuestro objetivo.

¿Quién es María Fernanda en la vida real?

Creo que no me parezco mucho a la de las redes. Fernanda es la muchacha relajada que siempre estará con sus perritos, jugando con su sobrino (ella tiene dos hermanos), sin pensar en el glamour, sin pensar en siempre estar bien presentada. Aveces está la ingeniera civil que anda en jeans, burros, camisas de botones, que quiere hacer bien su trabajo.

En otra etapa está la deportista, esa que siempre está sudada y peinada de moñito.

También tenemos a la Fernanda casera, que es la más presente, me gusta ver películas osoloestarencasa.También disfruto del baile, practiqué baile folclórico, mi mamá es profesora. Me gusta el baile tropical. Eso siempre se baila en mi familia. Mis papás son muy bailarines.

Usted apoya al Mariano Juvenil (organización que ayuda a mujeres adolescentes en situación de vulnerabilidad) ¿Qué tocó su corazón de este proyecto al que está vinculada hace años?

Desde que las conocí (a las jóvenes de la fundación) reafirmé que las mujeres a pe- sar de vivir situaciones difíciles siempre tenemos ese espíritu guerrero de querer salir adelante. Ellas representan ese porcentaje de la sociedad de las mujeres que hemos vivido situaciones difíciles y que queremos seguir luchando por nuestros sueños, por nuestras metas. Son un porcentaje que también representa a las mujeres que vi- vieron esa situación y que en su momento no recibieron apoyo de una institución como el Mariano Juvenil pero que aún así siguieronadelante.

Con los años fundé Sueños Inquebrantables que es mi proyecto por medio del cual busco ayudarlas con cursos extras, recogiendo fondos, donaciones de ropa; haciendo actividades para recreación, orientación de estudios y clases extracurriculares. El objetivo del Mariano juvenil es darles un acompañamiento de vida hasta un punto donde ellas puedan ser independientes, salir al mundo y tener las herramientas para defenderse.

¿En qué otros proyectos quiere enfocarse durante su reinado?

Me gustaría expandir Sueños Inquebrantables a nivel nacional para ayudar no solo a mujeres, sino también a los jóvenes. Considero que es una época muy vulnerable en la que los jóvenes necesitan apoyo y fortaleza para seguir sus sueños. También me enfocaría mucho en la niñez.

¿Cuáles son sus principales aspiraciones en la vida?

Una de ellas es tener una fundación para hacer realidad las metas de quienes desean salir adelante y no tienen medios o recursos para hacerlo. Siempre tuve apoyo de mi familia, quiero ser ese apoyo que tuve para los jóvenes.

Quisiera ejercer mi carrera, una ingeniera, aportando al país a nivel nacional o incluso internacional en la parte de infraestructura vial. También el sueño de tener una familia siempre ha estado ahí. He crecido en una familia grande y numerosa y ha sido una enseñanza muy linda.

¿Cómo se ha abierto camino en su profesión?

La universidad me enseñó a creer en mí, a demostrar lo que tenía que demostrar con mi trabajo y a que mi esfuerzo hablara por mí. Cuando trabajé en la municipalidad de San Carlos, en la unidad de gestión vial, fueron dos meses donde me pude desempeñar y estuve a cargo de proyectos, tomé decisiones. Entregué todo mi esfuerzo para que se notara que ser mujer no me hace menos capaz de llevar el liderazgo en una obra civil.

Lo más importante fue creer en mí y con mi trabajo demostrar de lo que estoy hecha y que soy capaz de ejercer mi carrera de la mejor manera.

¿Qué la hace una mujer fuerte?

Mi vida, mi pasado y mi presente. Todas las experiencias han sumado, me han hecho una mujer de hierro, valiente, con ganas de salir adelante. Cada vez que nos caemos o tropezamos ante una situación difícil lo im- portante es salir adelante. Entre más logre- mos esto más fuertes nos vamos haciendo. (...) Las experiencias y mi vida entera han sido de la manera perfecta para llegar hasta el día de hoy y ser la Fernanda que se siente fuerte y se siente valiente para llevar un tí- tulo como el de Miss Costa Rica.

Ser tan visible tiene sus pros y contras.

Definitivamente es bueno (ser tan visible) porque se utiliza como plataforma para ser escuchada, dar mensajes positivos y de cambio. Y también es conflictivo porque hay que tener muchísimo cuidado, creo que de las cosas que más nerviosa me ponen, es el ejemplo que le doy a los jóvenes, para mí eso es muy importante: no quiero dar un mal ejemplo o que reciban de alguna red social alguna mala imagen mia.

¿Cómo resguarda su salud mental cuando tantas personas opinan sobre usted y su apariencia?

Lo que trato de hacer, primero, es no encerrar a la salud mental en un tabú; cuidarla, sea con terapia, hablando con mi familia. Yo recibo terapia (psicológica): eso me ayuda a desahogarme, a saber si estoy haciendo bien las cosas o no, también a sentirme tranquila porque cuando se lleva un título con tanta responsabilidad no podemos olvidar que somos humanos.

Muchas veces tal vez no le quede bien a alguien, pero sé que haré mi mejor es- fuerzo. Es como tener esa paz en mi co- razón de que estoy haciendo mi esfuerzo y dejando todo en el trayecto y que debo sentirme contenta con lo que hago. Esas son muchas cosas que he aprendido cui- dando mi salud mental, cuidando de mí. Si no me siento bien por dentro, no voy a poder transmitir nada bueno. Para mí es muy importante la salud mental.

“No esperen verme súper delgada ni haciendo dietas extremas para ser la miss más delgada y la más “flaquita”. Eso no es lo que voy a dar. Siempre me he mantenido fiel a mi físico, a estar saludable, sí; a hacer ejercicio, sí; a promover una vida saludable”.

Es importante este mensaje en el que afirma que no es necesario cambiar para encajar...

Sí. Este tipo de comentarios son peligrosos, por ejemplo, las jóvenes del Mariano juvenil me decían: ‘es que usted está muy delgada’. Ellas ven que estaba en un punto donde me veía más delgada que el resto de los años que me han visto, porque cuando se está en una competencia el cuerpo se seca un poco más y se entrena muchísimo más.

Entonces pienso que las personas que hacen ese tipo de comentarios en una red so- cial que es de acceso público, que niñas como ellas vean ese tipo de comentarios diciendo que ‘la miss está pasadita de peso’ eso genera inseguridad en ellas, en las niñas.

¿Cuál es el pilar de su vida?

Dios. La fe.

¿Una mujer que ha marcado su vida?

Mi mamá ha sido mi ejemplo. Me enseñó la disciplina, que está bien sentirse mal, levantarse y seguir sueños. Es a quien he visto como ejemplo durante toda mi vida. Y si hablamos de una mujer histórica diría que la Madre Teresa.

Qué le diría María Fernanda, la reina, a María Fernanda, la niña...

‘Mirá, lo logramos’. Definitivamente Fernanda la joven, la pequeña, era insegura, una niña tímida, que tenía miedo de pararse frente al público, ni siquiera se imaginaba la magnitud de sus sueños y de lo que podía lograr. Le diría que todo se logra con humil- dad, de la mano de Dios y que no se imagina el futuro que va a tener y la oportunidad de ayudar a tantas personas increíbles. Le diría que mantenga su esencia. Eso ha sido lo más importante, no abandonar a esa niña que fui hasta la mujer que soy hoy.

Entiendo que tiene una relación, ¿quisiera hablar de su novio?

Es sancarleño igual que yo, nos conocimos haciendo ejercicio, nos gusta mucho a los dos. Somos como una pareja de amigos. Nos gusta disfrutar, nos reímos de todo y de nada. Nos encanta contarnos lo que hacemos en el día, ahora no nos vemos tanto pero los momentos en los que sí son de mucho provecho. Me gusta compartir con su familia, con sus abuelitos, sobre todo, porque me recuerdan mucho a mis abuelitos paternos. Me gusta ir con él a la finca y desconectarme un poquito de la ciudad. Se llama David Arias y se dedica con su familia a la ganadería de carne y de leche.

¿En qué áreas enfocará su preparación de cara al Miss Universo? (será en enero 2023 en Nueva Orleans).

En conjunto con la organización de Miss Costa Rica tenemos como puntos a tratar como estandarte fortalecer Sueños Inquebrantables y llevarlo a nivel internacional para incrementar esa voz, que el mundo lo conozca y que más personas podamos apoyar los sueños de los jóvenes. También todo lo que es oratoria, clases de automaquillaje y autopeinado, clases de pasarela; actualidad mundial y nacional. Refrescar los idiomas, terminar de estudiar LESCO y hacer la documentación oficial que pide Miss Universo.

Dirección de arte y producción Augusto Ramírez y Mauricio Salas. Asistente de Producción Velvet Salas. Peinado Mauricio Salas. Maquillaje Priscilla Corrales