Marcela Perilla, ejecutiva que rompe las brechas de género en la industria de software

Marcela Perilla Marcela Perilla, presidenta para la región norte de SAP en América Latina y el Caribe

La colombiana Marcela Perilla es una mujer de retos, le gusta enfrentar nuevos desafíos. “Me considero una persona con mucha energía y también con mucha disciplina para lograr lo que me propongo y en ese camino me esfuerzo por ser una aprendiz constante”, asegura la presidenta de Centroamérica de SAP, una de las empresas de software más grande a nivel mundial.

Su nombramiento es un gran avance para las mujeres en la industria tecnológica, pues con él, SAP Latinoamérica se convierte en la primera región del mundo con un liderazgo ejecutivo conducido 100% por mujeres.

Perilla es Ingeniera de Sistemas y Computación y cuenta con una Maestría en Administración (MBA) de Empresas de la Universidad de los Andes de Colombia. Ha trabajado en la industria de tecnología durante más de 28 años impulsando la transformación de medianas y grandes empresas en Latinoamérica. Su experiencia es variada en diferentes frentes y concentrada en grandes fabricantes de hardware y de software.

Actualmente lidera la operación de SAP en la región Norte de Latinoamérica, la cual comprende Colombia, Centroamérica, Ecuador, Caribe, y Venezuela. Esta región, en los últimos trimestres ha reportado un crecimiento a doble dígito en la nube, lo cual representa para SAP un mercado en creciente desarrollo y una oportunidad para que cientos de compañías se transformen y se conviertan en empresas inteligentes.

Conversamos con esta mujer, sobre la erradicación de brechas de género en un mundo que solía ser dominado por hombres, y la importancia de su rol en la empresa alemana de software.

– ¿Qué sello desea imprimir en su gestión como presidenta para de SAP para América Latina y el Caribe?

– Estoy muy comprometida en continuar acelerando la transformación tecnológica de las compañías, para que estas se conviertan rápidamente en empresas inteligentes y de esta forma apoyar el crecimiento y reactivación económica en nuestra región. Estoy convencida que de la mano del crecimiento de las empresas, los beneficios para las comunidades se multiplican.

– ¿Cuáles considera que son los principales retos tecnológicos de la región que tiene a cargo?

– En general se están empezando a experimentar cambios en cada país y con un ritmo particular de acuerdo a las realidades de cada uno de estos, en común veo grandes oportunidades de transformación, que nos permiten ayudar a las compañías en los diferentes lugares basados en la experiencia de un país o industria en específico, a otros países y sectores económicos que vienen un poco más atrás en sus procesos de transformación tecnológica. Uno de los principales retos es el de adaptar rápidamente la tecnología y entender el camino de transformación que requiere cada organización.

– ¿Por qué considera que existe una brecha de género en las carreras STEM?

– Considero que tenemos varios factores que contribuyen a tener esta brecha en las carreras STEM, por un lado el tema histórico que hizo que la vinculación de la mujer en general en el mundo de los negocios y en diferentes áreas del conocimiento fuera mas tardía, y así mismo también tenemos un tema cultural que nos ha puesto algunos obstáculos a la hora de incursionar en estos ámbitos. Hemos logrado ganar muchos espacios y veo con mucho optimismo nuevas oportunidades donde las mujeres podemos ser parte y marcar la diferencia, la diversidad siempre suma.

– ¿Cuáles acciones se deben tomar para reducir dicha brecha?

– Desde el lado empresarial, estoy convencida que la diversidad y la inclusión de más mujeres en posiciones de liderazgo, es clave a la hora de construir equipos de trabajo exitosos. Debemos abrir más puertas y ofrecer oportunidades a mujeres con talento. Horarios flexibles, mejores condiciones para atender las dinámicas normales de la familia o de la gestación, además de una política clara desde el liderazgo más alto de la organización para incluir más mujeres en todos los ámbitos, entre otros. Ha llegado el momento de mostrarle a muchas otras industrias lo que podemos hacer nosotras las mujeres para ayudar en el desarrollo de nuestras comunidades.

– ¿Qué iniciativas tiene SAP para aportar al desarrollo de las mujeres en tecnología?

– Con mí llegada a SAP Latinoamérica, esta región del mundo se convirtió en la primera de la empresa con un liderazgo ejecutivo conducido 100% por mujeres. Esto va en línea con el objetivo de equidad de género que se ha propuesto la organización que busca elevar el número de mujeres en cargos directivos.

Este proceso de inclusión de las mujeres en las industrias de tecnología permitirá que nuestros países avancen a un ritmo diferente, con la educación pertinente podemos transformar mucho, más en nuestras regiones que requieren tanto talento y espacio para abrir campo a las nuevas generaciones y podamos ayudar a seguir creciendo. — Marcela Perilla, presidenta para la región norte de SAP en América Latina y el Caribe

– ¿Se considera una lideresa?

– Considero que he logrado convertirme en una líder en diferentes momentos y espacios de mi vida gracias a que diferentes grupos de personas han encontrado en mi la posibilidad de ayudarlos a alcanzar sus propósitos, de unir esfuerzos y enfocarlos para poder en equipo lograr mejores resultados. Sin duda un líder se debe a su gente y a su capacidad de poder ayudar a los demás.

– ¿Por qué eligió estudiar una ingeniería?

– En principio fue una decisión muy básica y lo comparto con mucha transparencia porque tenía 15 años cuando terminé el colegio y las herramientas que tenía a la mano en ese momento de definiciones tan importante, estaban centradas en las condiciones académicas en áreas como las matemáticas y la física y algunos referentes cercanos que tenía en mi familia, eso sí quería algo innovador, así llegue a la Ingeniería de sistemas y computación, que en ese momento era todo un nuevo campo.

– En el ámbito más personal, ¿cuáles son sus pasatiempos e intereses?

– Navego en diferentes espacios, mi familia es mi centro y trato con método de invertir mucho de mi tiempo en disfrutar de pasatiempos comunes, música, arte y algunos deportes que compartimos, todos en diferentes niveles, correr, ciclismo y yoga y para seguir, no falta el fútbol, tenis y golf en mi casa. También me considero una lectora consumada, me encanta leer, cada año comienzo con un reto particular en este frente, sobre el tipo de libros y los autores que quiero conocer.

– ¿Qué huella desea dejar en el mundo?

– En este mundo que se transforma diariamente, quiero ser parte del grupo de las buenas personas que trabaja incansablemente por un mundo mejor, respetando las diferencias y entendiendo que cada uno desde su espacio y condición suma en el gran todo. Mi responsabilidad como mujer trabajadora y profesional es seguir marcando el paso y abriendo espacios para mas mujeres de las nuevas generaciones que llegan a este mundo fascinante de la tecnología a seguir ayudando a construir un futuro mejor con el balance en la vida, el que cada una decida para seguir aportando.