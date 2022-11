Majo Ulate ‘no es la novia de Mauricio Hoffman’

María José Ulate no es solo ‘la novia de Mauricio Hoffman’, detrás de esa etiqueta existe una mujer camaleónica que lleva más de 10 años ejerciendo como maquillista profesional. También es relacionista pública, profesora, empresaria, influencer en redes sociales, donde la siguen más de 285 mil personas; tiene un podcast; realiza labor social y fue reina de belleza.

Diariamente, se cambia de sombrero y se las ingenia para cumplir con una ajetreada agenda en la que nunca falta alguien que la relacione con su expareja ‘Yiyo’ Alfaro, el concurso de Miss Costa Rica o con su actual novio Mauricio Hoffman, pero detrás de todas esas etiquetas, existe una mujer luchadora, trabajadora y bondadosa. Aquí le compartimos su lado más íntimo, sin distintivos.

A sus 29 años ha hecho casi de todo laboralmente; se describe como una mujer relajada, que lucha por el pan de cada día y que ama con intensidad a su familia, fue precisamente ese cariño que le tiene a su madre lo que la acercó al maquillaje.

“Mi mamá era maquillista y trabajaba para una agencia de publicidad. Yo fui su asistente como desde que tenía 16 años y eso me permitió acercarme a este mundo. A los 19 comencé a realizar tutoriales en Facebook, a los 23 abrí mi salón de belleza, Amaz by Majo, y todo se fue acomodando hasta el día de hoy”, cuenta con orgullo.

Las etiquetas que le han ido colgando a lo largo del camino no la frenan. Al contrario, lucha diariamente en una sociedad que insiste en minimizar sus logros como mujer profesional para adjudicárselos a hombres que la han ido acompañando a lo largo de su vida.

En el mundo mediático muchos la conocieron como ‘la novia de Yiyo Alfaro’, presentador de televisión en Teletica, con quien mantuvo una relación de casi 10 años, sin embargo, en el 2019 ambos separaron sus caminos y eso la mantuvo en el radar de la farándula rosa, siendo noticia nacional por varias semanas.

“Sé que los medios de comunicación utilizan mi imagen o mi vida personal para generar contenido, likes e interacciones y eso es algo que no puedo cambiar, solo vivo plenamente y soy sincera conmigo misma siempre”, comenta.

Desvincularse de esa etiqueta no fue fácil, pero su talento y en el empeño que le pone a sus proyectos laborales hicieron que se fueran abriendo camino con un nombre propio, no solo en el maquillaje, sino en el modelaje nacional. Fue así como la vida la sorprendió con una oportunidad en televisión nacional y la acercó a los concursos de belleza, un ámbito que había dejado de lado por varios años.

Ulate ya es una referente en el maquillaje. Cortesía.

Ulate fue parte del staff de jurados de ‘Maestros del maquillaje’, primera producción, en este ámbito, que se ha televisado en el país.

“Yo, anteriormente, había sido jurado en concursos de maquillaje, solo que esos no fueron televisados. Recuerdo que cuando anunciaron el casting de ‘Maestros del Maquillaje’, mis alumnas me decían que participara y yo, en ese momento, ya sabía que era parte del jurado, pero no podía mencionarlo y para mí significó mucho como ejemplo para ellas como profesionales del maquillaje”, recordó.

Además, participó en el casting de Miss Costa Rica 2020, donde buscó empoderar a las mujeres para que se sientan cómodas sin importar el físico, pero no logró ser parte de las 10 semifinalistas. La experimentada maquillista conocía bien este ámbito, ya que cuando tenía 16 años se coronó como Miss Teen Costa Rica, lo que le dio la oportunidad de representar al país y adjudicarse el reinado a nivel internacional.

Cupido en el aire

María José Ulate es una mujer cautivadora. Su participación en el reality show que realizó Teletica, y que se transmitió en el programa ‘De Boca en Boca’ dio de qué hablar y fue todo un éxito por su naturalidad y talento. En dicho programa también laboraba Mauricio Hoffman, su actual pareja sentimental y a quien presume en sus redes sociales.

Mauricio Hoffman y Majo Ulate ya no esconden su amor. Foto; Eloy Mora

Pese a que la nueva relación fue cuestionada y permaneció en el ojo público durante meses por el matrimonio pasado de Hoffman con Ericka Morera, la pareja se consolidó e incluso comparte proyectos laborales. Ambos son parte del podcast ‘Divagueando’, que pronto llegará al episodio 20 al aire y donde comparten experiencias personales.

Sobre las críticas a su relación y las constantes comparaciones que le hacen en las redes sociales con la expareja de Hoffman, Ulate enfatiza que está enfocada en sus proyectos.

“La gente vaga de redes sociales puede imaginarse la novela que quiera. Como dije al inicio, existimos en una sociedad que nos minimiza y nos menosprecia, eso no me pasa solo a mí, lo vivimos todas las mujeres”.

Una mujer bondadosa

Desde el 2017, dos veces al año, Majo, en compañía de dos amigas, visita zonas indígenas. Ahí proporciona víveres, regalos y realiza labores de limpieza.

“Mi labor es ayudar en lo que se necesite. Cocinamos, jugamos con los niños, recogemos basura y servimos, a pesar de que todos tienen un rol, nosotras tres andamos en todo; tratando de que todo fluya de la mejor forma y metiendo el hombro donde se necesite”, cuenta.

Majo Ulate se ha encariñado mucho con los niños a los que visita. Cortesía.

La artista, herediana de nacimiento, pero palmareña de corazón, aprovechó para enviarle un mensaje a todas las mujeres:

“Siempre uso una frase de mi libro favorito y del gran escritor Saramago. “Si el mundo fuera ciego, a cuanta gente impresionarías?” Creo que ese es el mejor y más valioso mensaje que puedo darle a todas”.