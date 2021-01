Lo que más disfrutó del rodaje fue esa sensación de interpretar, de “hacer otra vida”, lo que menos: la culebra. En una escena Selva tiene que interactuar con una serpiente viva, “no me gustan las culebras, me dan miedo. No me gustan para nada. Era fría como si estuviera muerta y al terminar me quedó la sensación. Cuando la vi por primera vez hasta se me salieron las lágrimas, pero con los ejercicios de Sofía una se concentra muy bien”.