“En TBS no nos interesa que nuestros clientes generen likes, queremos generar ventas. Un anuncio puede verse precioso y tener miles de comentarios, que, si estos no son contestados al segundo, si no sabemos qué agente atiende a cada usuario, o en qué etapa del proceso de venta están dichas consultas, solo estamos gastando dinero en redes. Nada nos frustra más que una página web con un e-commerce perfecto, y un servicio al cliente malo”, expresó Jirón.