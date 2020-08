– Durante esta pandemia me he enfocado en crear música y probar cosas diferentes. Hace mucho tiempo que quería escribir una canción que fuera una mezcla entre inglés y español. He estado trabajando con un equipo en Miami y apenas el productor me enseñó el beat, la melodía me salió del corazón y la letra fluyó bastante fácil. A veces solo canto lo que se me viene a la mente y de una vez sale la letra, este fue uno de esos casos.