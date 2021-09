Alejandra Vázquez: impulsando a otras mujeres a ponerse en movimiento

Alejandra Vázquez, creadora de la marca "Entre Pesas"

Alejandra Vázquez es una arquitecta de 36 años, madre de 2 niños y vive en Tamarindo, Costa Rica. Durante su etapa de madre, descubrió la necesidad de crear un balance entre las rutinas del hogar y el cuidado personal por lo que comenzó a instruirse en materia de nutrición y acondicionamiento físico.

Hoy está certificada en fitness y bienestar y es la fundadora de Entre pesas, un sitio web que nació para inspirar y motivar a otras mamás y mujeres.

Entre pesas ofrece un acompañamiento integral de salud para que las mujeres encuentren un balance entre la rutina diaria y la necesidad de dedicar tiempo para cuidar de sí mismas, por medio de un estilo de vida saludable y ejercicios para todas las edades.

Con la llegada de la llegada de la pandemia, esta plataforma tuvo un auge y fue sumando a más mujeres interesadas en realizar sus entrenamientos sin salir de casa y con flexibilidad de horario.

“Nuestras participantes aprenden que el fitness no es únicamente ejercicios y alimentación, también es importante el descanso por medio de hábitos de sueño de calidad, la hidratación y los buenos hábitos alimenticios como comer lento y sin distracciones, también aprenden a diseñar una dieta de acuerdo con sus objetivos y, específicamente, para el cuerpo y la anatomía de la mujer”, comentó Ale Vázquez, fundadora de Entre pesas.

Las rutinas se enfocan en empoderar a las mujeres y dedicar tiempo para cuidarse por dentro y por fuera. Este espacio promueve un estilo de vida saludable.

“A través de los programas, brindamos entrenamiento, nutrición, fisioterapia, motivación e integración de hábitos saludables, empoderando a las mujeres y guiándolas a tomar las riendas de su salud, mediante un estilo de vida en el que se prioriza el amor propio, la empatía, el respeto y la colaboración. Además, ofrecemos la experiencia de conectar con otras mujeres por medio de una comunidad que se encuentra activa en los programas” — Alejandra Vázquez, fundadora de Entre Pesas (https://entrepesas.com)

Ejercicio y nutrición para todas las mujeres

Las rutinas de entrenamiento y bienestar están diseñadas para mujeres de 20 años en adelante y de todos los niveles de fitness, que buscan guía y acompañamiento para mejorar su salud, rompiendo con las barreras de que el entrenamiento de fuerza no es para ellas o que hacerlo puede generar que desarrollen un cuerpo masculino. Además, es un espacio de libre expresión sobre temáticas que pueden ser difíciles de compartir con hombres.

“El entrenamiento es de cuerpo completo con énfasis en grupos musculares que favorecen la estética femenina, como glúteos, hombros, core (músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna) y espalda. Las chicas entrenamos muy distinto a los hombres, los tiempos de descanso son distintos y las repeticiones también varían”, agregó Vázquez. “En los programas nos motivamos, les damos mucha información exclusiva sobre técnica y revisión para evitar lesiones. Además, participan especialistas en diástasis abdominal y suelo pélvico, fisioterapeutas, y nutricionistas deportivas”.

En cuanto a nutrición, las especialistas de Nútrete Bien brindan información exclusiva sobre consejos, acerca de suplementos, alimentación para pérdida de grasa y para aumento muscular. También responden preguntas generales y el programa incluye dos charlas para conversar sobre temas de nutrición y responder preguntas.

Además, el programa cuenta con dos alianzas de fisioterapia, primero con Rehab & Science que participa y asesora sobre preguntas generales, como cuando algún movimiento duele, una articulación tráquea, qué evitar si hay una lesión reciente, masajes de descarga, y más. También, Rolando Serrano, el fundador, da una charla exclusiva sobre “El poder de las Nalgas”, contando a profundidad lo importante de tener glúteos fuertes, más allá de razones estéticas.

Finalmente, la Clínica Traña acompaña durante el programa para preguntas sobre suelo pélvico y diástasis abdominal por medio de una charla inicial, ya que es un tema “tabú” o no conocido por muchas mujeres. Se abordan preguntas generales sobre incontinencia, debilidad en suelo pélvico, preguntas sobre entrenamiento postparto, y separación en la pared abdominal (diástasis).

Programas de entrenamiento

Los programas de Entre pesas ya han alcanzado a más de 350 participantes, principalmente, de Costa Rica, pero se han integrado mujeres de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Uruguay, España y Jamaica.

Se puede elegir entre programas personales y grupales que se enfocan en guiar, educar, motivar e inspirar a otras mujeres a cuidarse como la base de una relación sana con los demás.

Hay tres programas grupales para escoger según el objetivo de la persona, cada uno en niveles desde principiante hasta avanzado:

El Hardcore: Cuerpo completo, con énfasis en core.

Booty Camp: Cuerpo completo con énfasis en tren inferior.

Sweat Club: Cuerpo completo y acondicionamiento enfocado en pérdida de grasa.

“Si las participantes están en la universidad, tienen trabajo o son mamás, estos programas se ajustan a su rutina. No van a tardar más de 60-75 minutos por sesión y no tienen que entrenar todos los días si no es una posibilidad sostenible en su vida”, señaló Alejandra Vázquez. “Las mamás con más de 3 meses de postparto podrán realizar cualquiera de los programas sin ningún problema y contarán con información valiosa para su proceso corporal”.

Cada programa es de 12 semanas, que se dividen en cuatro etapas de tres semanas. Estas tres semanas son muy similares, pero varía el número de repeticiones, el orden de los ejercicios y otros detalles para ir progresando.

Como parte del comienzo de los nuevos programas que inician el próximo 21 de septiembre, se estarán sorteando x espacios para las mujeres que quieran mejorar su salud física y emocional, y que nos compartan su historia, explicando la meta que tienen al formar parte de la comunidad de Entre Pesas.